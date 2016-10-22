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Köylü heykeltıraş destek bekliyor

Van’ın Özalp ilçesinde yaşayan heykeltıraş Ali Sönmez, maddi imkansızlıklar nedeniyle 200 metrekarelik alana yapmış olduğu açık hava müzesindeki 400’e yakın eserini yok pahasına sattı.


22 Ekim 2016 09:12

İran sınırındaki Aşağı Turgalı Mahallesi’nde yaşayan ve 15 yaşında heykeltıraşlığa duyduğu merak ile sanata başlayan ve hiçbir eğitim almadan kendi kendini yetiştiren Ali Sönmez’in (55) taşları yontarak elde ettiği veya alçıdan eliyle şekillendirdiği heykel ve benzeri eserler büyük ilgi görüyor. 40 yıl boyunca heykel çalışmalarıyla uğraşan Sönmez, taştan yonttuğu veya alçıdan yaptığı aslan, koyun, leylek, kartal ve kuzu gibi heykelleri evinin avlusu ve damında sergilemişti. Son zamanlarda yaşadığı maddi imkansızlıklar nedeni ile evinin bahçesinde 200 metrekarelik alana yapmış olduğu açık hava müzesinde sergilemiş olduğu 400’e yakın eserini yok pahasına satarak sıkıntıları gidermek zorunda kalan Ali Sönmez, “Bu mesleğe 40 yıldan beri devam etmekteyim. Yaptığım eserlerle evimi bir müzeye çevirmiştim, fakat imkansızlıktan dolayı satım. Kimse destek çıkmadı. Şimdi taş, alçı ve ahşaptan heykeller yapıyorum. Hatta kumdan bile heykel yapıyorum. Çok marifetlerim var, fakat destek alamıyorum” dedi.

“Açık hava müzemdeki 400 eserimi sattım”

Şimdiye kadar 400’den fazla eser yaparak müze oluşturduğunu ifade eden Sönmez, “İmkansızlıktan dolayı yok pahasına sattım. Kalanları evin bir odasına koydum. Zor durumdayım, bu sanatta ve bana sahip çıksınlar. Bu sanat yazık oluyor. 40 yılık bir emeğim var benim. Bu sanatıma Kültür Bakanlığından destek bekliyorum. Malzeme sıkıntısı çekiyorum, derelerde topladığım sert taşlarla heykel yapıyorum. Bunu yaparken ne bir atölyem var, ne malzemem. Sadece bir tornavida, bir çekiç var. Atölyem olsa neler yapardım. Bu konudan yetkililerden yardım istiyorum” ifadelerini kullandı.

Nihat Özbay

Etiketler: ali sönmez, Köylü heykeltıraş


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