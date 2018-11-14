Köylüler mezar açamayınca özel idare ekipleri devreye girdi

Erzincan'ın Rerfahiye ilçesine 27 kilometre uzaklıktaki Babaören Köyü'nde vefat eden 75 yaşındaki Nazlı Navruz için köy mezarlığında mezar kazmak isteyen köylüler başarılı olamayınca Erzincan İl Özel İdaresi'nden yardım istediler.

Erzincan İL Özel İdaresi'ne ait iş makinesi köye ulaşarak köylülerinde yardımı ile mezarını hazırladı ve cenaze defnedildi.

Erzincan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yaşar Felekoğlu, kış mevsimi ile birlikte kurum olarak hazırlıklarını tamamladıklarını ifade ederek, köylerde herhangi bir sorun yaşanmaması için ekiplerin 24 saat görevde olduklarını söyledi.

Adem Küçükkaya

