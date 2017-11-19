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Köyü için diktiği 7 metrelik bayrağı göndere çekti

Bolu’da yaşayan Şaziye Kılıç, 15 Temmuz’da sokağa çıkamamanın üzüntüsüyle 30 yıl önce ayrıldığı köyü için diktiği 7 metrelik bayrağı tek kişilik törenle göndere çekti.

Köyü için diktiği 7 metrelik bayrağı göndere çekti

19 Kasım 2017 13:23

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Ankara’da bulunan ve sokağa çıkamamanın üzüntüsünü yaşayan 47 yaşındaki bir çocuk annesi ev hanımı Şaziye Kılıç, Bolu’ya döndüğünde evinde bulundurmak için dev bir bayrak satın aldı. Ziyaret ettiği Bolu’nun Gerede ilçesi Yakaboy köyünün hiçbir yerinde bayrak olmaması dikkatini çeken Kılıç’ın aklına evinde bulunan bayrağı köyüne dikmek fikri geldi. Daha sonra bayrak direği için Gerede Kaymakamlığını arayan Şaziye Kılıç, 92 köyün hiçbirinde bayrak olmadığını duyunca bayrak direğini de kendi imkanlarıyla buldu. Köy muhtarı ve oğlunun destekleriyle bayrak direğini köyün yüksek bir tepesine diken Kılıç, 7 metrelik bayrağı göndere çekti.

Şaziye Kılıç, “Bayrak direğini kendi imkanlarımla diktiğim için onun üzerindeki bayrağın da özel olmasını istediğin için satın aldım bayraktan vazgeçip kendi imkanlarımla bayrak diktim. Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın dikkatini çekip tüm köylerimizin bayraklaşmasını istiyorum. Gerede, Ankara ve İstanbul’un ortasında bir yer. Bu kadar bayraksız olması beni çok üzdü. Yapılacak bir düzenlemeyle Türkiye’deki tüm köylerin bayraklaşmasını istiyorum” dedi.  

Faruk Çidem

Etiketler: bayrak, bolu

 

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