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Koyun sürüsü bataklığa saplandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde Boğazköy Barajı’nın sularının çekilmesi ile oluşan bataklığa saplanan sürüdeki 50 koyun, İnegöl İtfaiyesi Arama Kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Koyun sürüsü bataklığa saplandı

12 Ekim 2016 21:31
Koyun sürüsü bataklığa saplandı - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre, sürü sahibi İhsan Uşak, Boğazköy Barajı çevresi Hamzabey Mahallesi mevkiinde 300 adet küçükbaş hayvanını otlatmaya başladı. Sürü sahibi, eve dönüş için akşam saatlerinde sürüyü Hamzabey Mahallesi’ne doğru yönlendirdi. Maki ağaçlık alanın çevresinden mahalleye doğru ilerleyen 300 küçükbaş hayvandan 50’si, baraj suyunun çekilmesi ile oluşan ve fark edilmeyen bataklığa saplandı. 50 hayvanın bataklığa saplandığını gören İhsan Uşak, kendi imkanları ile bataklıktan çıkamayan koyunları kurtarmaya çalıştı. Yaklaşık 10 tanesini güçlükle kurtaran sürü sahibi, hepsini kurtarmayı başaramayacağını anlayınca İnegöl İtfaiyesi Arama Kurtarma ekibinden yardım istedi. Haber verilmesi üzerine belirtilen yere gelen itfaiye ekipleri, 50’ye yakın küçükbaş hayvanı kurtarmak için kolları sıvadı. Bataklık içindeki küçükbaş hayvanlara kurtarma teknesi ve merdivenle ulaşan ekipler, kurtarma çalışmalarına başladı. Kendileri de bataklığa saplanmamak için yoğun çaba sarf eden ekipler, küçükbaş hayvanları tek tek saplandıkları bataklıktan çıkarttı. Yaklaşık bir saat süren çalışma sonucunda tüm küçükbaş hayvanlar kurtarıldı.

Küçükbaş hayvanlarını kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür eden İhsan Uşak, “Sürüyü mahalleye doğru getirmekte olduğum sırada sürüden bazı küçükbaş hayvanların hareket etmediğini gördüm. Yakınlaştığımda bataklığa saplandıklarını fark ettim. 300 adet hayvanın batmaması için yönlendirme yaptım fakat 50 tanesi bataklığa saplandı. Birazını zorlukla ben kurtardım ama başarılı olamayınca itfaiyeyi aradım. Sağ olsun itfaiye ekipleri kısa sürede gelip koyunları kurtardılar” dedi.


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