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Kozan'da silahlı kavga: 1 ölü

Kozan'da silahlı kavga: 1 ölü
Kozan'da silahlı kavga: 1 ölü

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Arslanlı Mahallesi'nde akraba olduğu öğrenilen Lütfi Ethem Topaloğlu ile S.T. arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.T. tabancayla Lütfi Ethem Topaloğlu'na ateş ederek olay yerinden kaçtı. 

112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Kozan Devlet Hastanesine kaldırılan Topaloğlu, Adana Şehir Hastanesine sevk edildi. Topaloğu, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Olaydan sonra kaçan zanlının yakalanması için jandarma ve polis çalışma başlattı.  

Emre Bozdemir 

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