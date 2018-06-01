Kozmetik sektörü pazarı gittikçe büyüyor, kadınlara da istihdam sağlıyor

123 ülkeye ihracat yapan Türk sermayeli kozmetik firması Farmasi’de Elmas Müdür ünvanıyla görev alan Züleyha Avcı Yanatma, İstanbul’da kadın girişimcilere verdiği liderlik eğitiminde kozmetik sektöründeki pazarın giderek büyüdüğünü ve kadınlara iş imkanı oluşturduğunu söyledi.

Avcı, “Türkiye’de kadınların kozmetiğe ayırdığı bütçe her geçen gün artıyor, kozmetik ve güzellik sektörünün pazar büyüklüğü artıyor. Ürün satışlarının bir kısmı perakende satış mağazalarından gerçekleşirken büyük bir kesim ise doğrudan satış kanalları ile gerçekleşiyor. Doğrudan satış kanalı Türkiye’de onbinlerce kadını hem sosyalleştiriyor, hem de iş sahibi yapıyor. Sektörün önde gelen firması Farmasi 10 binden fazla kadına kazanç kapısı oldu“ şeklinde konuştu.

Farmasi’nin doğrudan satış yapan firmalar arasında 2018 pazar liderliğine koştuğunu belirten Avcı, bunun ürün kalitesini yüksek tutmanın ve ciddi bir kar oranını üyelerle paylaşmasının bir sonucu olduğunu vurguladı.

“Kendi parasını kazanan kadın hayata pozitif bakıyor”

Kadınların istediği yerden istediğin zaman çalışabilmesine imkan veren Farmasi üyelik sistemi ile Türkiye’nin her köşesinden, farklı yaşam standartlarına sahip birçok kadının çalışma hayatına katılabildiğini dile getiren Züleyha Avcı Yanatma sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Aile bütçesine katkı sağlamak isteyen ev hanımlarından, ek gelir etme etmek isteyen çalışanlara ya da harçlığını çıkarmak isteyen üniversiteli öğrencilere kadar farklı kesimden birçok kişiye kazanç kapısı olan Farmasi, özellikle kadınlara umut kapısı oluyor. Ekonomik sıkıntıları olan ya da daha iyi standartlara sahip olmak isteyen birçok kadın, yaşadığı çevre ya da zaman sorunu yüzünden dışarıda iş bulmakta zorlanırken Farmasi ile hem sosyalleşiyor, hem de gelir elde ediyor. Kendi parasını kazanan bir kadın, hayata daha pozitif bakıyor.“

“Rahatlığı seven Z kuşağı da Farmasi’yi benimsedi”

Rahatlığı seven ve özgürlüğüne düşkün olan Z kuşağı gençleri için doğrudan satış sisteminin oldukça cazip olduğunu söyleyen Avcı şunları kaydetti: “Z kuşağı diye bir gerçek var. Çalışma hayatına katılmaya başlayan bu kuşak, klasik çalışma sistemine uyum sağlayamıyor. Daha hızlı iş değiştiriyorlar, aynı yerde uzun sure çalışamıyorlar. İstendiği yerden istendiği zaman çalışma imkanı sağlayan doğrudan satış sistemi nedeniyle Z kuşağı da Farmasi’yi oldukça benimsedi. Gençlerden yoğun talep var.”

“Kozmetikte ithalati azaltıp ihracat yapıyoruz”

Son beş yılda kozmetik sektöründeki ithalatın 2 milyar dolar civarında olduğunu, yerli üretimle bunun önüne geçildiğini belirten Avcı, bünyelerinde üretilen ürünlerin 5 kıtada 123 ülkeye ihraç edildiği bilgisini verdi.