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KPSS DHBT sonuçları açıklandı.. 2016 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi SONUÇLARI ÖĞREN..

ÖSYM günlerdir adaylar tarafından merakla beklenen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sonuçlarını açıkladı. Adayların merakı nihayet cevabını bulurken sonuçları haberimiz aracılığıyla öğrenebilir ve mutluluğunuza bizleri de dahil edebilirsiniz... DHBT sonuçlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. DHBT sonuçlarını tıklayın öğrenin. Beklenen DHBT sonuçları bugün açıklandı. DHBT ile ilgili merak ettikleriniz haberimizde yer almaktadır.

KPSS DHBT sonuçları açıklandı.. 2016 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi SONUÇLARI ÖĞREN..

24 Aralık 2016 21:40

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 4 Aralık'da uygulanan KPSS DHBT-2016 değerlendirme işlemleri tamamlandı. Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecek.

DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak soruları gündemdeki yerini korurken KPSS tercihlerinin 21 Aralık itibariyle başlaması, heyecan oluşturdu. Din hizmetlerinde görev almak için gün sayan memur adayları, sık sık ÖSYM'nin resmi sitesini ziyaret eder oldu. Peki, DHBT sınav sonuçlarıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı mı? DHBT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, DHBT sınav sonuçlarında son durum!

SINAV SONUCUNU TIKLA ÖĞREN

DHBT SONUÇLARI HAKKINDA

Kamu Personel Seçme Sınavı kapsamında gerçekleştirilen DHBT sınavının da gerçekleşmesi yle birlikte ÖSYM sınav takvimi içerisinde yer alan tüm KPSS sınavları tamamlanmış oldu. Şimdi ise gözler DHBT sonuçlarının ne zaman açıklanacağında! Kamur Personeli Seçme sınavına bu yıl rekor bir katılımın olduğu ve tercih kılavuzunun ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinde de belirtildiği gibi 21 Aralık'ta yayımlanacağı düşünülürse, sınav sonuçlarının da bu hafta açıklanması bekleniyor. Din hizmetlerinde görev almak için Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi alan bilgisi sınavına giren adaylar, soru ve cevaplarda olduğu gibi sonuçlara da ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden erişim sağlayabilecek.

DHBT SINAVLARI HANGİ ALANDA YAPILDI?

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi DHBT sınavı 4 Aralık Pazar günü saat 09:30'da gerçekleştirildi. Adaylara 40 sorudan oluşan test için 60 dakika süre tanındı. Tüm öğrenim düzeyleri için sorulan ilk 20 soru temel din bilgisinden geldi.

DHBT - 1 'de adaylara İslam İnanç Esasları - İslam İbadet Esasları - Kur'an Tarihi - Siyer - İslam Ahlakı alanlarından soru yöneltildi.

DHBT - 2 'de ise Tefsir - Fıkıh - Hadis - Akaid ve Kelam - İslam Tarihi - Dinler ve Mezhepler - Dini Hitabet ve Öğrenim durumlarına göre belirlenen program müfredatlarından sorular yer aldı

DHBT PUAN HESAPLAMASI

DHBT sonuçları için meraklı bekleyiş sürerken adaylar bir yandan da aldıklarını punaları öngörebilmek için hesaplama işlemleri yapmaya çalışıyor. Peki, DHBT puan hesaplaması nasıl yapılıyor? Hesaplamaları adaylar kendileri hesaplayarak veya hazır hesaplama sitelerini kullanarak yapabilirler. DHBT sonuçları her öğrenim düzeyi için (ortaöğretim, ön lisans, lisans) ayrı ayrı değerlendirilecektir. DHBT sınavına katılan adayların KPSS puanlarının yanında, öğrenim düzeylerine göre KPSSP122, KPSSP123, KPSSP124 puanları da hesaplanacak. Ancak puan hesaplamasında baz alınan faktörler değiştiği için puanlarda kaymalar olabilir.

 

 

SINAV SONUCUNU TIKLA ÖĞREN

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