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KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı giriş belgeleri yayınlandı

2017-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı'na (ÖABT) başvuran adayların sınava giriş belgeleri erişime açıldı.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı giriş belgeleri yayınlandı

06 Temmuz 2017 19:44

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 16 Temmuz'da yapılacak 2017-KPSS ÖABT adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

GİDİLECEK YER BİLGİSİ

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden edinebilecek.

Duyuruya göre, 16 Temmuz saat 10.00'da yapılacak sınavın başlama saatinden 15 dakika önce adayların sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacak. Saat 09.45'ten sonra adaylar, sınav binalarına alınmayacak.

Etiketler: KPSS


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