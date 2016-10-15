2016 KPSS'nin önlisans mezunlarına yönelik oturumu yarın saat 09.30'da başlayacak. Sınavda adaylara, 120 sorudan oluşan genel yetenek ve genel kültür testleri uygulanacak. Adaylara 120 dakika süre verilecek. Adayların kimlik ve güvenlik kontrolleriyle salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için sınavın başlama saatinden 1 saat önce sınava girecekleri binanın kapısında hazır bulunmaları gerekiyor.

Öte yandan, 2016 KPSS ortaöğretim oturumu ise 20 Kasım 2016 tarihinde saat 10.00'da gerçekleştirilecek.