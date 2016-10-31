KPSS önlisans sonuçları bugün açıklanacak mı? Sınava giren binlerce önlisans mezunu öğrencinin sonuçalarını merak ettiği KPSS önlisans sınavının üzerinden 15 gün geçti. Devlet kadrolarında memur olmak isteyen binlerce aday heyecanla KPSS önlisans sonuçlarını bekliyor. Sınava giren adayların en fazla zorlandıkları bölüm tarih oldu.

Üniversitelerin 2 yıllık bölümlerinden mezun olanların katıldığı KPSS önlisans sınavı Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 16 Ekim 2016 tarihinde yapıldı. Sınava giren memur adaylarının stresli ve heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Sınava giren adaylar devlet memuru olabilmek için aldıkları puana ve bitirdiği bölümlere göre tercih yapabilecekler. Peki ÖSYM’nin yaptığı sınavın sonuçları ne zaman açıklanabilir? Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin sınav takvimine göre sınav sonuçları iki hafta içinde açıklanmaktadır. 16 Ekim’de yapılan sınavın sonuçlarının Kasım'ın ilk haftasında açıklanma durumu olabilir.

Sonuçlar açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alan linkten öğrenebilirsiniz.

ÖSYM SONUÇ SAYFASI