Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 16 Ekim'de gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) önlisans sınavının sonuçları 8 Kasımda açıklanmıştı. Sınava katılan önlisans mezunları için sıra tercih yapmakta. Peki KPSS önlisans tercihleri ne zaman yapılacak? İşte KPSS önlisans tercih kılavuzu ve detayları...

Sınava giren adaylar sonuçlara ve bölümlere göre başvuru yapabilecekler. Önlisans mezunlarının kılavuzdaki nitelik kodlarına dikkat etmesi gerekmektedir.

KPSS ÖNLİSANS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KPSS önlisans sınavının sonuçları ÖSYM tarafından duyruldu. Puanlarını öğrenen adaylar için sırada tercih yapmak var. Adaylar tercihlerin ne zaman yapılacağını merak ederken ÖSYM tarafından tercih tarihiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

EN ÇOK HANGİ ALANA BAŞVURU ALINMAKTADIR?

Kılavuzda yer alan listeye göre en fazla alım yapılacak bölüm Sağlık Teknikeri olarak görülmektedir. Tablo 2A ve Tablo 2B dikkatlice incelendiğinde Sağlık Teknikeri görülmektedir. Diğer bölümlere alımlar ise bakanlıklardan gelecek alımlara göre şekillendirilecektir.

PUAN ŞARTI VAR MI?

KPSS'nin şartına göre sınava giren adayların istedikleri bölüme başvuru yapmaları için en az 70 puan almaları gerekmektedir. 70 puandan daha düşük alan adayların puanları geçersiz sayılacaktır. 70 puandan aşağı veya yukarı istenen puan şartı ise bakanlıklar tarafından belirlenmektedir.

ÖSYM'nin hazırladığı kılavuza göre önlisans mezunları, Tablo 2A ve Tablo 2B üzerinden başvuru yapma hakkına sahip olacaklardır.

TABLO 2A

2A tablosunda Kurum kodu, SB kodu, kurum adı, unvan, branş, il, teşkilat, sınıf ve aranan nitelikler bulunmaktadır. Başvuru yapacak adayın aranan niteliklere çok dikkatli bakması gerekmektedir.

TABLO 2A İÇİN TIKLAYINIZ

TABLO 2B

2A’daki aynı maddeler Tablo 2B için de geçerlidir. Aranan nitelikler bu tabloda da geçmektedir.

TABLO 2B İÇİN TIKLAYINIZ

ÖNLİSANS MEZUNLARI İÇİN NİTELİK KODLARI