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KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman? 2016 KPSS Ortaöğretim sınavı...

Ortaöğretim ve lise düzeyindeki KPSS sınavına az bir zaman kaldı. Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS-Ortaöğretim) sınavı ne zaman? 2016 KPSS-Ortaöğretim sınavı tarihi... İşte 2016 ortaöğretim ve lise KPSS sınavı ile ilgili merak edilenler...

KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman? 2016 KPSS Ortaöğretim sınavı...

25 Ekim 2016 10:33

Ortaöğretim ve lise mezunlarının gireceği 2016 KPSS sınavının ne zaman olacağı soruları sorulmaya başladı. Sınav tarihine kısa bir süre kala binlerce memur adayı sınav tarihi merak etmeye başladı. Peki KPSS Ortaöğretim/Lise düzeyindeki sınav ne zaman yapılacak?

ÖSYM'nin sınav tarihlerinde yaptığı değişiklikle;

22.10.2016 tarihinde yapılacağı duyurulan Kamu Personel Seçme Sınavı (2016-KPSS Ortaögretim/Önlisans (Ön Lisans Düzeyi),16 Ekim 2016 tarihinde yapılmıştı.

23.10.2016 tarihinde yapılacağı duyurulan Kamu Personel Seçme Sınavı  (2016-KPSS Ortaögretim/Önlisans (Ortaöğretim Düzeyi), 20 Kasım 2016 tarihinde yapılacağı duyruldu.

ÖSYM'den yapılan resmi açıklamaya göre 20 Kasım 2016 tarihinde yapılacak 2016 KPSS Ortaöğretim ve Lise sınavının sonuçları postayla eve göderilmeyecek. Sonuçlar internet sitesinden yayınlanacak.

ÖSYM, 20 Kasım 2016 tarihinde uygulanacak olan KPSS Ortaöğretim oturumunun başlama saatinin 10.00 olarak değiştirildiğini duyurdu.

ÖSYM'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, 20 Kasım 2016 tarihinde yapılacak KPSS Ortaöğretim oturumunun 09.30 olarak belirlenen başlama saatinin, 10.00 olarak değiştirildiği duyruldu.

ÖSYM gerekli olduğu durumlarda adayı tercih ettiği sınav merkezlerinden farklı bir sınav merkezine atayabilir. Başvurusunu yapan aday, başvuru süresi boyunca ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav merkezi değişikliği yapabilecektir.

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