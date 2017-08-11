Kredi kefilliğinde Yargıtay’dan emsal karar

İzmir’de yaşayan N.K., bankadan 8 bin 781 TL değerinde tüketici kredisi çekmek isteyen arkadaşı U.G.'ye kefil oldu. Ancak U.G. borcunu ödeyemedi ve bankaya beyanda bulunup kredisini yapılandırdı. Banka yapılandırma talebini kabul ederek, kefil olan N.K.’ya da haber vermedi. U.G., yine borcunu ödemeyince bankaya başvurup borcunu tekrar yapılandırdı ve şahıs bu işlemi birkaç defa yaptı. U.G., yapılandırmalara rağmen yinede borcunu ödeyemeyince, bu borç faiziyle birlikte tam 50 bin TL oldu.

Banka parayı alamadı

Banka ise bu parayı krediyi çekenden bir türlü tahsil edemeyince kefil olan N.K.’nın kapısını çaldı. Banka, kefil olması nedeniyle N.K.’ya 50 bin TL borcu olduğunu beyan eden bir yazı gönderdi. Borcu görünce neye uğradığı şaşıran kefil ise borcu ödeyemeyeceğini belirterek, Tüketici Mahkemesi Hakimliğine dava açtı.

’Yapılandırmadan haberim yok’ dedi, emsal bir karar çıktı

Dava devam ederken, borçta katlanmaya devam etti. Mahkeme ise sonunda bankalardan kredi çekme işlemlerinde kefil konumunda bulunanlar hakkında emsal bir karar verdi. Mahkeme, ‘Yapılandırma yapılıyor ise mutlaka kefilin haberi olmalı ve kefilin kendinden imzası alınmalı’ ibaresine dikkat çekerek N.K. lehine bir karar verdi.

Yargıtay onadı

Söz konusu kararın binlerce kişiyi ilgilendirdiği ifade edilirken, Avukat Ali Onar, kararın Yargıtay tarafından onaylandığını söyledi. Avukat Onar, “Birincisi sözleşmelerde madde hükümleri her ne kadar yazılı olsa dahi yapılandırma yapılıyor ise mutlaka kefilin haberi olmalı ve kefilin kendinden imzası alınmalı. İkincisi, bu tür tüketici kredilerinde adi kefaret söz konusu ise asıl borçludan aciz vesikası alınmadan kefile gidemezsiniz. Yargıtay da yerel mahkemenin vermiş olduğu bu kararın tamamıyla doğru olduğu kararını verdi. Dolayısıyla bu karar Türk mahkemelerinde kesinleşti ve artık bu tür tüketici işlemlerinde emsal olma durumundadır” dedi.

Vatandaşlara sözleşme imzalarken okuyun uyarısı

Kefil olurken imzalatılan sözleşmelere çok dikkat edilmesi gerektiğini belirten Avukat Ali Onar, vatandaşlara da uyarılarda bulunarak şunları söyledi: “Herkes imzalayacağı sözleşmeleri iyi okumalı. Okuduğu sözleşmelerde kefillikle ilgili maddelere çok dikkat etmeli. Kefilliğin hangi kapsamda ele alındığını çok iyi incelemeli ve ona göre sözleşmelere imza atmalı. Ama bu tür yapılandırmalar söz konusu olursa, yapılandırmalarda mutlaka kefilin imzası olması gerekir. Aksi takdirde kefilin sorumluluğu olmaz. Yine bu tür sözleşmelerde asıl borçluya gidilmeden kefile gidilmesi mümkün değildir. Vatandaşlarımızın bunu iyi bilmesi gerekiyor.”

Mihrap Düzöz - Sinan Yeniçeri