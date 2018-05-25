Diğer
Kategoriler

Kremlin: 'Hollanda ve Avusturya'nın suçlamalarını şiddetle reddediyoruz'

Kremlin, Moskova’nın Hollanda ve Avusturya'nın MH17 uçağının düşürülmesiyle ilgili suçlamalarını şiddetle reddettiğini açıkladı.

Kremlin: Hollanda ve Avusturyanın suçlamalarını şiddetle reddediyoruz

25 Mayıs 2018 15:42

Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov, yaptığı açıklamada Moskova'nın Hollanda ve Avusturya tarafından yapılan MH17 uçağının Rusya tarafından düşürüldüğü suçlamalarını şiddetle reddettiğini söyledi. Peskov, "Moskova, MH17 uçak kazasıyla ilgili olarak yürütülen uluslararası soruşturmayı yapan ülkeler içinde yer almadığı için bu soruşturmanın sonuçlarının ne ölçüde güvenilebilir olduğunu bilmiyor. Bu yüzden sonuçları güvenilir bulmuyor ve kabul etmiyor" dedi.

Peskov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna’nın soruşturmaya dahil olmasına rağmen Rusya'nın gerçeği ortaya çıkarmaya katılmaktan men edilmesiyle ilgili tutumunu yineledi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise, Moskova'nın MH17 soruşturması hakkında sağladığı veriler de dahil edilirse araştırma yapan ülkelerle daha yakın bir işbirliğini reddetmeyeceğini söyledi.
Hollanda ve Avusturya, Hollanda'nın liderliğindeki Uluslararası Soruşturma Ekibi'nin (JIT) dün düzenlediği basın toplantısının ardından bu sabah Rusya'nın MH17 uçağının düşürülmesinden sorumlu olduğunu açıkladı. Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok yaptığı açıklamada, "Hollanda hükümeti MH17 uçağının düşürülmesinden Rusya'yı sorumlu tutuyor" dedi.  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 25°C

  • Ankara

    Ankara 23°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 24°C

  • Trabzon

    Trabzon 23°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç