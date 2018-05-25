Kremlin: 'Hollanda ve Avusturya'nın suçlamalarını şiddetle reddediyoruz'

Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov, yaptığı açıklamada Moskova'nın Hollanda ve Avusturya tarafından yapılan MH17 uçağının Rusya tarafından düşürüldüğü suçlamalarını şiddetle reddettiğini söyledi. Peskov, "Moskova, MH17 uçak kazasıyla ilgili olarak yürütülen uluslararası soruşturmayı yapan ülkeler içinde yer almadığı için bu soruşturmanın sonuçlarının ne ölçüde güvenilebilir olduğunu bilmiyor. Bu yüzden sonuçları güvenilir bulmuyor ve kabul etmiyor" dedi.

Peskov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna’nın soruşturmaya dahil olmasına rağmen Rusya'nın gerçeği ortaya çıkarmaya katılmaktan men edilmesiyle ilgili tutumunu yineledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise, Moskova'nın MH17 soruşturması hakkında sağladığı veriler de dahil edilirse araştırma yapan ülkelerle daha yakın bir işbirliğini reddetmeyeceğini söyledi.

Hollanda ve Avusturya, Hollanda'nın liderliğindeki Uluslararası Soruşturma Ekibi'nin (JIT) dün düzenlediği basın toplantısının ardından bu sabah Rusya'nın MH17 uçağının düşürülmesinden sorumlu olduğunu açıkladı. Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok yaptığı açıklamada, "Hollanda hükümeti MH17 uçağının düşürülmesinden Rusya'yı sorumlu tutuyor" dedi.