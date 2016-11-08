Başbakan Binali Yıldırım partisinin grup toplantısında, yeni anayasa çalışmalarında sona gelindiğini belirterek, "Bu hafta siyasi partilerle görüşmelerimizi tamamlayıp son şeklini vereceğiz. Tüm partilerimizin katılımıyla bunu gerçekleştirir ve bunu milletin gündeminden çıkarırız. Millet bu tartışmalardan bıktı usandı. Yeni anayasa ve hükümet sistemiyle yapacağımız değişiklikler, artık bir daha Türkiye koalisyon dönemlerini tarihe gömmüş olacak. Her zaman tek başına güçlü siyasi irade olacak. AK Parti olarak bu sözümüzü de yerine getireceğiz. " dedi.

