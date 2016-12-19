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Kritik davaların mahkeme başkanı hakkında flaş karar

Tahşiye kumpas, 25 Aralık kumpas, MİT tırları görüntülerinin yayınlanması, Selam Tevhid kumpas, Hrant Dink cinayeti gibi önemli davaların görüldüğü mahkemeye başkanlık yapan Canel Rüzgar’ın görev yeri HSYK kararıyla değiştirildi.

Kritik davaların mahkeme başkanı hakkında flaş karar

19 Aralık 2016 18:11

Rüzgar, ‘Berkin Elvan’ davasının görüleceği İstanbul 17’inci Ağır Ceza Mahkemesinde görevlendirildi.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin 35 sanıklı davanın görülmesine devam edildi. İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmanın bugünkü oturumunda eski İstihbarat Dairesi Başkanı Ramazan Akyürek hazır bulunurken, başka suçlardan tutuklu Mülkiye Başmüfettişleri Şükrü Yıldız ve Mehmet Ali Özkılınç ile tutuksuz sanık eski Trabzon Emniyet Müdürü Reşat Altay da duruşmaya katılan isimler arasında yer aldı. Duruşmaya aralarında Ogün Samast’ın da olduğu bazı sanıklar Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile katıldı. Duruşmada çapraz sorgusu yapılan tutuklu sanık Ramazan Akyürek, hakkındaki iddiaları reddederek, "Benim hem emniyet müdürlüğüm, hem de İstihbarat Daire Başkanlığı görevim boyunca dinleme talimatım olmamıştır" dedi.

Duruşma yarına ertelendi. Duruşmanın bitmesiyle birlikte mahkeme başkanı Canel Rüzgar, HSYK kararıyla İstanbul 17’inci Ağır Ceza Mahkemesinde görevlendirildiğini açıkladı.

Tahşiye kumpas, 25 Aralık kumpas, MİT tırları görüntülerinin yayınlanması, Selam Tevhid kumpas, Hrant Dink cinayeti gibi önemli davaların görüldüğü mahkemeye başkanlık yapan Canel Rüzgar’ın yerine aynı mahkemenin ikinci heyetinin başkanı Ali İhsan Horosan’ın görevlendirildiği belirtildi. Okmeydanı’nda başına gaz fişeği isabet eden Berkin Elvan’ın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin hazırlanan iddianame geçtiğimiz günlerde hazırlanarak İstanbul 17’inci Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmişti. Mahkemenin iddianameyi kabul etmesi halinde dava Canel Rüzgar başkanlığında görülecek.

Etiketler: Canel Rüzgar, Tahşiye kumpas


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