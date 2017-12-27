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Kucağındaki çocukla araç kullanan sürücü görenleri hayrete düşürdü

Fatih Vatan Caddesi üzerinde kucağında çocuğuyla araç kullanan sürücü görenleri hayrete düşürdü. Hem kendi hem de çocuğunun canını tehlikeye atan baba kameralara yansıdı.

Kucağındaki çocukla araç kullanan sürücü görenleri hayrete düşürdü

27 Aralık 2017 09:21
Kucağındaki çocukla araç kullanan sürücü görenleri hayrete düşürdü - Tıkla İzle

Fatih Vatan Caddesi'nde seyreden bir otomobilin sürücüsünün kucağında çocuğuyla araç kullanması görenleri hayrete düşürdü. Tehlikeli yolculuğu kameralara yansıyan babanın, ışıklarda durduğu sırada kucağındaki çocuğunu sevdiği görüldü. Plakası çamur kaplı olan araç sürücüsü kucağındaki çocuğu severken görüntülendiğini fark etmesi üzerine, kırmızı ışıkta ilerlemek için hamle yaptı. Küçük çocuğu yan koltukta bulunan annesine vererek yoluna devam eden sürücü bir süre sonra gözden kaybolurken, sürücünün hem kendi canını hem de küçük çocuğunun canını tehlikeye atması 'bu kadarına da pes' dedirtti. 

Ufuk Kıvık
 

Etiketler: araç, çocuk, kucak

 

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