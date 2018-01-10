Küçük kahramanların arkadaşlarını kurtarma anı güvenlik kamerasında

Edinilen bilgiye göre olay, önceki gün Akçakale ilçesi Yazlıca Kırsal Mahallesi'nde yaşandı. Bahçede oyunu oynayan 8 yaşındaki Esmanur M.'nin üzerine tutunduğu demir aydınlatma direği devrildi. Direğin altında kalan küçük kızın yardımına ise yine kendisi gibi bahçede oynayan çocuklar koştu. Aydınlatma direğini kaldıran çocuklar, küçük kızı altından çıkarttı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şinasi İnan