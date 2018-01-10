Diğer
Kategoriler

Küçük kahramanların arkadaşlarını kurtarma anı güvenlik kamerasında

Şanlıurfa’da devrilen aydınlatma direğinin altında kalan 8 yaşındaki kız çocuğunu arkadaşları kurtardı.

Küçük kahramanların arkadaşlarını kurtarma anı güvenlik kamerasında

10 Ocak 2018 11:50
Küçük kahramanların arkadaşlarını kurtarma anı güvenlik kamerasında - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre olay, önceki gün Akçakale ilçesi Yazlıca Kırsal Mahallesi'nde yaşandı. Bahçede oyunu oynayan 8 yaşındaki Esmanur M.'nin üzerine tutunduğu demir aydınlatma direği devrildi. Direğin altında kalan küçük kızın yardımına ise yine kendisi gibi bahçede oynayan çocuklar koştu. Aydınlatma direğini kaldıran çocuklar, küçük kızı altından çıkarttı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şinasi İnan

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 5°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç