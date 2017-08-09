Diğer
Kategoriler

Küçük Kaşifler Sultangazi Şehir Ormanları'nda

Eğitim hayatına farklı bir soluk getiren Sultangazi Belediyesi; birbirinden renkli ve farkındalık oluşturan atölyelerinden biri olan "Orman Kaşifleri Doğa Atölyesi"ni hayata geçirdi. Sultangazi Şehir Ormanları'nda uygulamaya konulan proje kapsamında öğrenciler; bilimsel yürüyüşler, doğa günlüğü çalışmaları, biomimikri ve açık havada sanat çalışmalarına katılıyorlar.

Küçük Kaşifler Sultangazi Şehir Ormanlarında

09 Ağustos 2017 14:38

Sultangazili çocuklar ve gençler yaz tatili keyfini doyasıya yaşıyor. Sultangazi Belediyesi öğrencilerin hem okul yorgunluğunu atmaları hem de yeni şeyler öğrenmeleri için farklı projeleri hayata geçirdi. Bu kapsamda Orman Kaşifleri Doğa Atölyesi, Bilim Merkezi Yaz Okulu, İzci Kampı, Gençlik Kampı ve Yüzme Havuzları ile çocuklara bilim, spor ve eğlencenin yanında hayatı görerek, duyarak, dokunarak ve yaşayarak öğretilmesi amaçlanıyor.
Öğrencilerin en gözde etkinliklerin arasında Orman Kaşifleri Doğa Atölyesi yer alıyor. Orman Kaşifleri Doğa Atölyesi'nde çocuklara doğayı sevdirmek; yaşamın tüm renklerine, varlıklarına ve canlılarına saygılı bireyler olarak yetiştirilmesi amaçlanıyor. Sultangazi Şehir Ormanları'nda hayata geçirilen proje kapsamında öğrenciler Sultangazi Binicilik Tesisleri'nde ata binme keyfini yaşarken, uzman eğitimcilerin gözetiminde bilimsel yürüyüşler, doğa günlüğü çalışmaları, biyomimikri (doğayı taklit ederek yeni tasarımlar oluşturmak) ve açık havada sanat çalışmalarına katılıyorlar.
 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 33°C

  • Ankara

    Ankara 36°C

  • İzmir

    İzmir 38°C

  • Bursa

    Bursa 35°C

  • Trabzon

    Trabzon 30°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!