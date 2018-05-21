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Küçük kız traktörün kasasından düştü

Nevşehir’in Acıgöl ilçesinde hareket halindeki traktörün kasasında ayakta duran küçük kızın düşmesi, bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Küçük kız traktörün kasasından düştü

21 Mayıs 2018 10:34
Küçük kız traktörün kasasından düştü - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre, Nevşehir’in Acıgöl ilçesinin İnallı köyünden Pazar alışverişi yapmak üzere Acıgöl ilçesine gelen traktör içerisinde bulunan aile, alışveriş sonrasında köye dönmek için yola çıktı. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan olayda, Bahçeli Mahallesinde bir anlık duran traktör kısa bir süre sonra hareket etti. Bu sırada traktör kasasında ayakta duran Suzan Bozkuş’u annesi oturması konusunda uyardı. Annesinin otur demesini dinlemeyen küçük kız, traktörün aniden hareket etmesi sonrasında kasadan sert bir şekilde düştü. Traktör kasasından küçük kızın düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar olay yerine sağlık ekiplerini çağırdı. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerinin küçük kıza ilk müdahalesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altında alındı. 

Küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Coşkun Sağlamdin - İsa Saatçioğlu 

 

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