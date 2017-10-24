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Küçük kızın ölümüne neden olan maganda tutuklandı

Şanlıurfa’da komşunun düğününü izlerken maganda kurşunuyla hayatını kaybeden 13 yaşındaki Zeliha Gül’ün katil zanlısı tutuklandı.

Küçük kızın ölümüne neden olan maganda tutuklandı

24 Ekim 2017 19:57
Küçük kızın ölümüne neden olan maganda tutuklandı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Eyyübiye ilçesine bağlı Hacıbayram Mahallesi’nde komşusunun düğününü kendi evinin terasında izlerken maganda tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybeden ortaokul öğrencisi Zeliha Gül’ün cinayet zanlısı olarak gözaltına alınan M.G. tutuklandı. Olay sonrası kızın ölümüne neden olan mermi çekirdeğini inceleyen polisler, M.G.’ye ait ruhsatlı silahtan çıktığını belirledi. Gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Pazar gecesi saat 22.00 sıralarında komşudaki düğünü izlemek için kendi evlerinin teras katına çıkan 13 yaşındaki ortaokul öğrencisi Zeliha Gül, düğünde açılan ateş sonucu başından vurularak hayatını kaybetmişti. 

 

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