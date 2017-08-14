Küçük Menderes'te susuzluk tehlikesi

Süt hayvanlarının beslenebilmesi için bölgede çok sayıda üreticinin mısır ekimi de yaptığını belirten Tire Süt Kooperatifi Başkanı Mahmut Eskiyörük, "Şu anda ovada birçok arazi ekilemiyor. Üretimin bitmesi, hayvancılığın bitmesi demek, süt üretiminin bitmesi demek. 5-10 yıl içerisinde dünyanın en verimli topraklarında tarım bitecek gibi duruyor" dedi.

Küçük Menderes Ovası susuzluk tehlikesi ile karşı karşıya. Günde 3 bin ton süt üretilen ovada, pek çok üretici süt hayvanlarının beslenebilmesi için mısır üretimi de yapıyor. Ancak yer altı sularının günden güne azalmasıyla mısır üreticileri tarlaları boş bırakmaya başladı. Ovada su sıkıntısı yaşanacağını 17 yıl önce öngördüğünü söyleyen Tire Süt Kooperatifi Başkanı Mahmut Eskiyörük, "Küçük Menderes Ovası, dünyanın en verimli topraklarına sahip ve ovamızda günde 3 bin ton süt üretimi yapılıyor. Süt hayvanlarının beslenmesi için bütün ova mısır ekimi ile kaplandı. Mısır, en fazla su tüketen bitkilerden. Yer altı sularımız 15 yıl önce azalmaya başlamıştı. Ben 2000 yılında afişler bastırmıştım Küçük Menderes çöl olmasın diye. Maalesef artık ovamızda sulu tarım her geçen gün azalmaya başladı. Şu anda ovada birçok arazi ekilemiyor. İneklerin içecek suyunu bile tankerlerle getiriliyorlar. Suları tamamen kesilen yüzlerce artezyenimiz var. Üretimin bitmesi, hayvancılığın bitmesi demek, süt üretiminin bitmesi demek. Su, şu anda hayati önem taşıyor. 5-10 yıl içerisinde dünyanın en verimli topraklarında tarım bitecek gibi duruyor" diye konuştu.

Çözüm önerisi sundu

Su sorunun çözümü için iki seçenek sunan Eskiyörük, "Üç tarafı dağlarla çevrili ovamızda, yağmurun bir damlasının bile denize dökülmemesi gerekiyor. Bu sebeple göletler yaparak bu suyu denize dökülmeden hapsetmeliyiz. Ayrıca damlama sulamanın zorunlu hale getirilmesi çözüm olabilir. Yoksa üretim bitecek. Çünkü tehlike başladı. 'Süt' denilince akla Tire geliyor. Tire Süt Kooperatifinin varlığı üreticiye güvence veriyor. En kaliteli süt burada üretiliyor. Tire, sanayicinin ilgi odağı haline geldi, yatırımlar başladı. Ancak bu durumun devam etmesi için öncelikle su sorununun çözülmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Zor günler bizi bekliyor"

Tarım ve hayvancılıkla uğraşan bazı üreticiler ise yaşadıkları su sorununu şu sözlerle özetledi:

"Yıllardır su sıkıntısı yaşıyoruz. Ovamız kuruma tehlikesi ile karşı karşıya. Üreticiler yeni kuyular açmaya başladı. Birçok üretici mısır silajı ekimini bıraktı. Bu ovada mısır yetişmezse hayvanlar yemsiz kalır, verim düşer, süt üretimi düşer, hayvanlar kesime gider. Susuzluk bölgemizde büyük bir sorun. Bir an önce devlet büyüklerimizden bu sorunun giderilmesi için bir yol izlenmesini istiyoruz. Burada mısır üretilmezse hayvancılık olmaz. Tarlalar susuzluktan boş kalıyor. Et ve süt üretimi burada en üst seviyede ama su olmayınca bu durum sekteye uğrayacak. Zor günler bizi bekliyor."

Ceren Atmaca - Halil Karahan