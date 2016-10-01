Küçükçekmece Belediyesi kültür-sanat sezonunu, ‘Karagöz’ün Dünyası’ ile açıyor. Bu kapsamda Küçükçekmeceli sanatseverler ‘Karagöz’ün Dünyası’ adlı sergi kapsamında belgesel, sergi, Karagöz atölyeleri, uluslararası kukla gösterileri ve Türk Müziği konseri ile buluşacak. Sergide, Cengiz Özek’e ait Karagöz ve figürlerinin örnekleri, ‘Yaşayan Karagöz Ustalarına Saygı’ köşesinde Orhan Kurt, Metin Özlen ve Tacettin Diker’ e ait örnekler, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Nuri Abaç, Zeki Kıral, Mengü Ertel, Yurdaer Altıntaş ve Tosun Bayraktaroğlu’nun çalışmaları ile Ara Güler fotoğrafları yer alacak.

Karagöz’ün tarihsel yolculuğunu anlatan belgeselle başlayan serginin, Görsel Sanat Yönetmenliğini Erkan Doğanay, küratörlüğünü Cengiz Özek yapıyor. Sergide, Cengiz Özek koleksiyonu Memlük’ ten Türkiye’ye ve dünyaya dağılımı izleyiciye aktarılıyor; gölge tiyatrosu gelenekleriyle çağdaş sanattaki yeni anlatı ruhu arasındaki paralellikleri araştırılıyor ve geleneksel sanat biçiminin son yıllarda çağdaş sanat dünyası üzerindeki izleri aktarılıyor.

UNESCO tarafından somut olmayan kültürel miras olarak tanımlanan Karagöz Sanatı, oyunlarındaki söz varlıgˆı, toplumun çes¸itli kesimlerini günlük yas¸ayıs¸ları içinde tasvir etmesi, manzum ifadeler kullanması, müzik ve taklitler es¸ligˆinde icra edilis¸i ile birçok araştırmacının dikkatini çekiyor.

