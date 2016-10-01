Diğer
Kategoriler

Küçükçekmece Belediyesi kültür sanat sezonu açılıyor

Küçükçekmece Belediyesi kültür-sanat sezonunu, geçmişten günümüze intikal eden önemli kültürel miraslarımızdan biri olan ‘Karagöz’ün Dünyası’ ile açıyor.


01 Ekim 2016 11:14

Küçükçekmece Belediyesi kültür-sanat sezonunu, ‘Karagöz’ün Dünyası’ ile açıyor. Bu kapsamda Küçükçekmeceli sanatseverler ‘Karagöz’ün Dünyası’ adlı sergi kapsamında belgesel, sergi, Karagöz atölyeleri, uluslararası kukla gösterileri ve Türk Müziği konseri ile buluşacak. Sergide, Cengiz Özek’e ait Karagöz ve figürlerinin örnekleri, ‘Yaşayan Karagöz Ustalarına Saygı’ köşesinde Orhan Kurt, Metin Özlen ve Tacettin Diker’ e ait örnekler, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Nuri Abaç, Zeki Kıral, Mengü Ertel, Yurdaer Altıntaş ve Tosun Bayraktaroğlu’nun çalışmaları ile Ara Güler fotoğrafları yer alacak.
Karagöz’ün tarihsel yolculuğunu anlatan belgeselle başlayan serginin, Görsel Sanat Yönetmenliğini Erkan Doğanay, küratörlüğünü Cengiz Özek yapıyor. Sergide, Cengiz Özek koleksiyonu Memlük’ ten Türkiye’ye ve dünyaya dağılımı izleyiciye aktarılıyor; gölge tiyatrosu gelenekleriyle çağdaş sanattaki yeni anlatı ruhu arasındaki paralellikleri araştırılıyor ve geleneksel sanat biçiminin son yıllarda çağdaş sanat dünyası üzerindeki izleri aktarılıyor.
UNESCO tarafından somut olmayan kültürel miras olarak tanımlanan Karagöz Sanatı, oyunlarındaki söz varlıgˆı, toplumun çes¸itli kesimlerini günlük yas¸ayıs¸ları içinde tasvir etmesi, manzum ifadeler kullanması, müzik ve taklitler es¸ligˆinde icra edilis¸i ile birçok araştırmacının dikkatini çekiyor.
 

Etiketler: küçükçekmece belediyesi


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

KENT HABERLERİ VİDEO GALERİ
KENT HABERLERİ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 27°C

  • Ankara

    Ankara 25°C

  • İzmir

    İzmir 28°C

  • Bursa

    Bursa 28°C

  • Trabzon

    Trabzon 23°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!