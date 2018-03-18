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Küçükçekmece Belediyesi’nde yaşlılara özel ilgi

Küçükçekmece Belediyesi tarafından, yaşlılara destek olmak amacıyla hayata geçirilen ‘Yaşlılara Hizmet Birimi’ yaşlıların isteklerini refakatçi personel eşliğinde çözüme kavuşturuyor. İstekleri doğrultusunda işlemleri tamamlanan yaşlılar, araçla adreslerine kadar bırakılıyor.

Küçükçekmece Belediyesinde yaşlılara özel ilgi

18 Mart 2018 18:10
Küçükçekmece Belediyesi’nde yaşlılara özel ilgi - Tıkla İzle

Yaşlılara pozitif ayrımcılık yapan Küçükçekmece Belediyesi, hayata geçirdiği, ‘’Yaşlılara Hizmet Merkezi’’ ile yaşlıların günlük hayatını kolaylaştıracak hizmetler sunuyor. Belediye’ye işlemlerini halletmek için gelen yaşlı vatandaşlar, personel tarafından kapıda karşılanarak, dinlenme salonuna alınıyor. Birim personeli aracılığıyla istekleri doğrultusunda işlemleri tamamlanan yaşlılar, hem bekletilmeden ve yorulmadan belediyedeki işlemlerini tamamlıyor hem de araçla evlerine kadar bırakılıyor. 

‘‘20 bin yaşlımıza hizmet verdik’’ 

Yaşlılara özel ilgi gösterildiğini belirten Küçükçekmece Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Veysel Kaya, ‘‘Belediyemizde Yaşlılar Hizmet Birimimiz, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüzün bünyesinde Belediye Başkanımız Temel Karadeniz’inde talimatıyla 20014 yılında kuruldu. Bu birimde personelimiz, belediyemize gelen yaşlılara refakat ediyor, işlemlerinin yapılmasında yardımcı oluyor. Sonrasında ise yaşlılarımıza ayrılmış olan bölümde onları misafir ediyoruz, ikramlarda bulunduktan sonra aracımızla adreslerine bıraktırıyoruz. Biz yaşlılarımızın duasına talibiz. Yaklaşık 20 bin yaşlımıza hizmet ettik Bundan sonra da onları ansızın arayıp, Eyüpsultan Camii’nde sabah namazımızı kılmaya sonra da kahvaltıda buluşmaya davet edeceğiz. Onlar bizleri bir evlat olarak ziyarete geliyor, bizde ellerini öperek dualarını alıyoruz’’ diye konuştu.

‘‘Kolumuza girip yönlendiriyorlar, her konuda yardım ediyorlar’’ 

Belediye’nin hizmetlerinden memnun olduğunu ifade eden 72 yaşındaki Şemsiye Güney, ‘‘Buraya geliyoruz, bilmediğimizi gösteriyorlar. Bizi yönlendirerek gitmemiz gereken yerlere götürüyorlar. Burada bize ikramlarda yapıyorlar, tüm çalışanlardan Allah razı olsun. İşimiz bitince evimize kadar da bırakıyorlar’’ ifadelerini kullandı.
Çalışanların her türlü yardımı esirgemeden yaptığını belirten Bekdemir Bulut ise, "Burada bize yardımcı oluyorlar, açsak yemeğimizi veriyorlar. Cenazemiz oluyor araba veriyorlar, yemek veriyorlar, çadırımızı vererek her konuda yardımcı oluyorlar. Belediyemizden yana bir şikayetimiz yok, Allah devletimize uzun ömürler versin. Ben ihtiyarım bilmiyorum ama burada koluma girip yönlendiriyorlar, her konuda yardımcı oluyorlar. İşlerimizi halledince de arabaya bindirip eve kadar götürüyorlar" dedi  

Fethiye Mutaf - Emrah Kuş
 

 

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