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Küçükçekmece'de cinayet anı kamerada

Küçükçekmece’de uyuşturucu satma kavgası kanlı bitti. Fırat A. uyuşturucu sattığı iddiasıyla tartıştığı Mehmet Çetinbaş’ı tüfekle ateş ederek öldürdü.

Küçükçekmecede cinayet anı kamerada

02 Şubat 2018 16:49
Küçükçekmece'de cinayet anı kamerada - Tıkla İzle

Olay, Halkalı Merkez Mahallesi Tuncel Caddesi’nde 5 Aralık günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fırat A.(34), kafede otururken mahallede uyuşturucu sattığı iddiasıyla Mehmet Çetinbaş’a tepki gösterdi. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Kavganın ardından olay yerinden ayrılan Mehmet Çetinbaş arabasıyla kavganın yaşandığı kafeye geri döndü. Mehmet Çetinbaş’ın aracını gören katil zanlısı Fırat A. yanında bulunan tüfekle kapıya çıktı. Katil zanlısı Fırat A., elindeki tüfekle Mehmet Çetinbaş’ın aracına ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar, Mehmet Çetinbaş ve beraberindeki Çağlar K.’ya isabet etti. Yaralanan iki şahıs geldikleri araçla olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı. İsabet eden saçmalar sonucu ilerlemekte güçlük çeken şahıslar aracı durdurdu. Yaralılar olay yerinden hastaneye kaldırılırken Mehmet Çetinbaş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yaşanan olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Olay yerinde incelemelerini yapan ekipler, olayın şüphelisi Fırat A.’yı kıskıvrak yakaladı. Fırat A. emniyetteki sorgusunda, tartışmanın Mehmet Çetinbaş’ın uyuşturucu hap sattığını öğrenmesi üzerine çıktığını söyleyerek “Bana saldıracaklarını düşündüm. Ben de onları korkutmak için ateş açtım. Amacım öldürmek değildi” dedi.
Katil zanlısı Fırat A. ve maktül Mehmet Çetinbaş’nin bir çok suçtan kaydı olduğu öğrenilidi. Adliyeye sevk edilen Fırat A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay anı kamerada

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Fırat A., kafeden elinde tüfekle çıkıyor. Mehmet Çetinbaş’ın kendisine silah doğrulttuğu iddiasıyla araca ateş etmeye başlıyor. Mehmet Çetinbaş ve Çağlar K. geldikleri araçla olay yerinden uzaklaşıyor.
 

Caner Sönmez
 

 

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