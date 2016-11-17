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Küçükçekmece’de kamyonet alt geçide çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

İstanbul Küçükçekmece’de TEM Otoyolu’nda, panelvan kamyonetin alt geçide çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

Küçükçekmecede kamyonet alt geçide çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

17 Kasım 2016 00:16

Kaza, saat 21.00 sıralarında TEM Otoyolu İkitelli Halkalı istikameti yan yolda meydana geldi. İddiaya göre, İkitelli’den Halkalı istikametine giden 34 FA 3157 plakalı minibüsün sürücüsü Adem Can (45), seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Panelvan kamyonet, alt geçitteki duvara çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın arka kapısı savrulurken, araç içerisinde bulunan Mustafa Bafra da (63) yola savruldu. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken, Kaza sonrası kendi imkanlarıyla araçtan çıkan sürücü Adem Can, kazayı ufak sıyrıklarla atlattı. Aracın arka kapısının açılmasıyla koltuktan savrulan Mustafa Bafra’ya sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaparken, şahsın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza sonrası araç içerisinde bulunan ve isimleri belirlenemeyen iki yaralı olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye sevk edildi. Kazada hayatını kaybeden Mustafa Bafra’nın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kaza sonrası panelvan kamyonet ise trafik çekicisi ile olay yerinden çekildi.

Kazada hayatını kaybeden Mustafa Bafra’nın komşusu İbrahim Karaca, “Kendisi direksiyon hakimiyetini kaybetmiş. Araç kayarak duvara vurmuş. Yan kapı yerinden çıkınca arka koltukta oturan arkadaşımız da araçtan fırlayarak asfalta düştü. Ondan sonra da hayatını kaybetmiş. Araçta o esnada 4 kişi vardı. Yaralılardan ikisi hastaneye götürüldü. Şoför hafif yaralı onda fazla bir şey yok” şeklinde konuştu. Kazayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

Etiketler: İstanbul, kaza


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