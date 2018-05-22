Yapımı tamamlanan ve çok yakında hizmet vermeye başlayacak olan Halkalı Kapalı Pazar Yeri’nde kurulan iftar sofralarında 9 bin Küçükçekmeceli oruçlarını beraber açmanın manevi hazzını yaşadı. İftar programına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz de katıldı.

“Küçükçekmece’ye 6 ayrı metro hattı geliyor”

İftar programında vatandaşlara seslenen İBB Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Küçükçekmece’nin çok yakında bir ulaşım üssü haline geleceğine dikkat çekerek, “Halkalı’nın en büyük sorunlarından birisi ulaşımdı. Metro başladı, kısa sürede bitecek. Bu yıl sonu itibarıyla Mecidiyeköy- Mahmutbey Hattı hizmete açılacak. Mahmutbey-Halkalı arası metro hattı inşaatı devam ediyor. Tamamlandığında buradan Mecidiyeköy 20-25 dakika sürecek. Geçmişte Küçükçekmece’de ilçe başkanlığı yaptım. Buranın ulaşım sorunlarını biliyorum. Yeni dönemde metro hatları tamamlandığında Küçükçekmece İstanbul’un en rahat ulaşım yerlerinden birisi olacak. Kanarya tarafına çok rahat bir şekilde ulaşım gerçekleşmiş olacak. Halkalı’dan yeni havalimanına metro projesini Ulaştırma Bakanlığımız yapacak. İçinden bu kadar fazla metro hattı geçen bir ilçe daha olmayacak. Buradan toplamda 6 tane metro hattı geçecek. Mevcut banliyö hattı var, şuan da inşaatı devam eden hat var. Buradan Bahçeşehir’e geçen ve Halkalı’dan yeni havalimanına geçen hat var. Ayrıca Sefaköy’den Başakşehir’e, Kazlıçeşme’den Beylikdüzü’ne geçen metro hattımız olacak. Sizler bizlere fırsat verdiğiniz sürece bizler sizlere hizmet etmeye devam edeceğiz. Tüm Küçükçekmecelilerin Ramazan ayı mübarek olsun” diye konuştu.

“Halkalı pazar yeri çok yakında hizmete giriyor”

Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, Küçükçekmeceli vatandaşların Ramazan ayını tebrik ederek, “Halkalı Kapalı Pazar Yeri’ni ilk kez kullanıyoruz, iftar sofralarımızı burada kurduk. Halkalı’daki Cumartesi pazarımızı buraya taşıyacağız. Burası 3 katlı bir kompleks. Üst tarafımızda sağlık ocağı ve gençlik merkezi yer alacak. Otoparkımız da mevcut. Büyükşehir Belediyemizin yapmış olduğu metro çalışması çok yakında kapımızda olacak. Halkalı Meydan’da şuan metro çalışması var. Çalışmalarımız tamamlandıktan sonra Küçükçekmece çok büyük rahatlığa kavuşacak. Rabbim beraberliğimizi bozmasın. Sevdiklerimizle daha nice Ramazan sofralarında buluşmayı temenni ediyorum. Soframıza konuk olan Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ederim” dedi.

Küçükçekmece Belediyesi, Ramazan ayı boyunca farklı mahallelerde kuracağı iftar sofralarında huzur, birlik ve beraberliği çoğaltmaya devam edecek.