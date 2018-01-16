Kudüs direnişinin sembol ismi Türkiye'de

İşgal altındaki Batı Şeria'da yer alan El Halil şehrinde "gözleri bağlanarak" çok sayıda İsrail askeri tarafından gözaltına alındığı fotoğrafla büyük yankı uyandıran Filistinli Fevzi el-Cuneydi bugün Türkiye'ye geldi. Sabah erken saatlerde THY uçağıyla Amman'dan babası Muhammed el-Cuneydi ile gelen Kudüs direnişinin sembol ismi Cuneydi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek.

Bugün Amman üzerinden İstanbul’a gelen Cuneydi, gözaltı sürecinde Türkiye'de kendisi için yapılanları göremediğine dikkati çekerek, "İsrail beni tutukladığında hapse götürdü. Hapisteyken hiçbir şey göremedik. Bütün elektronik cihazları, telefon ve televizyonları yasakladılar. Oradayken hiçbir şey göremedim. Sadece bir televizyon vardı ve sadece belirli kanallar vardı. O kanallardan hiçbir şeyi takip edemedik. İsrail, bu davranışları bilerek yaptı. Meşhur fotoğrafımı hapishaneden çıktıktan sonra görebildim" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında durduğu için mutlu olduğunu söyleyen Cuneydi "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanımda durduğunu gördüm, öğrendim. Hatta röportaj ile bazı programlarını takip ettim. Açıkçası çok mutlu oldum. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Biz, Recep Tayyip Erdoğan'ı çok seviyoruz. Allah ondan razı olsun. Türk halkını da çok seviyoruz. Türk halkına, Filistin davasında yanında yer aldığı için ayrıca teşekkür ediyoruz."

Ailesinin de Erdoğan'ı çok sevdiğini vurgulayan Cuneydi, "Onunla ve sayın Başbakanımızla görüşebileceğim için ayrıca çok mutluyum, gururluyum. Onlarla görüşmeyi heyecanla bekliyorum" ifadelerini kullandı.

"Kolum hala acıyor"

Tedavi sürecinin hala devam ettiğini söyleyen Fevzi el-Cuneydi, “İsrail askerleri beni dövdü, silahlarıyla omzuma vurdular. İnşallah, yakında zamanda iyileşirim. Kolum ve omzum hala acıyor.

Birçok ameliyat olacağım" şeklinde konuştu.

Tuncer Cengiz