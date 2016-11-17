Edinilen bilgiye göre, Yüreğir ilçesindeki Yalnızca Mahallesi'nde Esad Barlas isimli kişinin yaşadığı evde elektrik kontağından yangın çıktı. Alevler, evinin yanında bulunan çoğunlukla Güneydoğu-Doğu Anadolu'dan gelen vatandaşlar ile Suriyeli tarım işçilerinin yaşadığı çadırlara sıçradı. Çevredeki otların da yanmasıyla yangın giderek büyüdü. Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Yangında yaralanan ya da ölen olmazken, yaklaşık 60 çadır ve içerisindeki eşyaların kül olduğu öğrenildi.

Yalnızca Mahallesi Muhtarı Sezai Yücel, Yüreğir Kaymakamlığı ve Türk Kızılayı'nın devreye girerek, yangından mağdur olan vatandaşlara akşam saatlerinde yemek ve battaniye dağıtılacağını açıkladı.

Yangında eşyalarını kaybeden işçilerin, itfaiyenin soğutma çalışmalarını izlemesi ise yürekleri dağladı. Yangın büyük oranda söndürülürken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Nuri Pir