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Kule vinç operatörleri isyan etti

Kadıköy'de bir araya gelen vinç operatörleri eylem yaptı. Ellerinde pankart ve dövizlerle Kadıköy Boğa Meydanı’na gelen operatörler haklarında çıkan “15 bin lira maaş alıyorlar” şeklindeki haberlere tepki gösterdi.

Kule vinç operatörleri isyan etti

20 Ağustos 2017 16:34
Kule vinç operatörleri isyan etti - Tıkla İzle

Vinç operatörleri, Kadıköy’de yaptıkları eylemde son günlerde haklarında çıkan “15 bin lira maaş alıyorlar” şeklindeki haberlere tepki gösterdi. Ellerinde pankart ve dövizlerle Kadıköy Boğa Meydanı’nda bir araya gelen vinç operatörleri basın açıklaması yaptı. Grup adına basın açıklamasını Anadolu Kule Vinç Operatörleri Derneği Başkanı Murat Akman yaptı.

Kule vinç operatörleri hakkında çıkan haberlerin farklı amaçlarla yapıldığını belirten Başkan Murat Akman, “Son zamanlarda çeşitli basın yayın organlarında mesleğimiz olan kule vinç operatörlüğü hakkında asılsız, gerçeklikten uzak yayınlar yapılmıştır. Bu haberlerde kule vinç operatörlerinin 15 bin lira maaş aldığı belirtilmiştir. Bu tür haberleri servis eden odaklar kule vinç operatörlüğü üzerinden daha fazla rant sağlama amacıyla bizlerin cebindeki 3 kuruş paraya göz dikmişlerdir. Anadolu Kule Vinç Operatörleri Derneği olarak yayınları yapanların asıl amacı bu tür haberlerle mesleğimiz hakkında farklı algı oluşturup insanlara hiçbir eğitim vermeden insanların cebindeki 3 kuruş parayı çalmaktır. Bu kesimler yasalardaki boşluklardan faydalanarak asılsız haberlerle insanlara umut vaat ederek açıkça rant sağlamaktadır. Asılsız haberlerde 15 bin lira maaştan bahsedilirken gerçekte ise her an ölüm tehlikesi altında çalışan kule vinç operatörleri emeğinin karşılığını alamamaktadırlar. Yerden 100 metre yukarıda çalışan kule vinç operatörleri günde 12-13 saat çalıştırılmakta ve sadece 4 bin lira maaş alabilmektedir. Çoğu zaman maaşlarını alamayan kule vinç operatörleri kule tepelerinde eylem yaparak maaşlarını alabilmektedirler. Kule vinç operatörlerinin primleri asgari ücretten yatırılmaktadır ve düzgün bir emeklilik hak edememişlerdir” dedi.

Basın açıklamasının ardından grup sessizce dağıldı. 

Mustafa Bakırhan - Metin Başar


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