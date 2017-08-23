Kulp’ta 4 terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Kulp ilçesi dağlık ve kırsal alanında faaliyet yürüten teröristleri etkisiz hale getirmek, işbirlikçi şahısları yakalamak, terör örgütünce kullanılan sığınak ve barınakları tespit ederek, içerisindeki silah ve mühimmatı muhafaza altına almak amacıyla 20 Ağustos’ta icrasına başlanılan operasyonel faaliyetin dün saat 19.00 itibariyle başarıyla tamamlandığı belirtildi. Açıklamada, “Bu bağlamda Kulp ilçesi Yaylak köyü Simetok mezrası mülki sınırları içerisinde 20-22 Ağustos tarihleri arasında icra edilen operasyonel faaliyet sonucunda, 2 terörist etkisiz hale getirilmiş, 2 terörist sağ olarak yakalanmış, 3 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet termal piton dürbün, 15 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 4 adet el bombası, bin 300 adet muhtelif fişek, 1 adet Yeasu marka el telsizi, çok sayıda yaşam, giyim ve tıbbi malzeme ele geçirilmiştir. Kulp Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilmesini müteakip, delil niteliğine haiz olan silah, mühimmat ve malzemeler muhafaza altına alınmış, diğer malzemeler Cumhuriyet Savcılığının talimatı gereğince yerinde imha edilmiştir” denildi.