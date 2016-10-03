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Kültür2000 İnovasyon Merkezi açıldı

Kültür2000 Koleji, tüm Avrupa’da her yıl Eylül ayının son Cuma günü kutlanan “Avrupa Bilim ve Eğlence Günü”nde Kültür2000 İnovasyon Merkezi’ni açtı.

Kültür2000 İnovasyon Merkezi açıldı

03 Ekim 2016 10:03
Kültür2000 İnovasyon Merkezi açıldı - Tıkla İzle

Eylül ayında 57. kuruluş yıldönümünü kutlayan Kültür2000 Koleji, tüm Avrupa’da her yıl Eylül ayının son Cuma günü kutlanan “Avrupa Bilim ve Eğlence Günü”nde Kültür2000 İnovasyon Merkezi’ni açtı. Bilimsel deneylerden konserlere, sergilerden gösterilere, açık oturumlardan oyunlara kadar çok çeşitli etkinliklerle her yaşa hitap eden bu özel gün, Kültür2000 İnovasyon Merkezi’nin açılışıyla taçlandırıldı.

Amerika’da birçok eğitim kurumu tarafından uygulanıp eğitim sisteminin bir parçası haline getirilen STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) ve “Kendin Yap” hareketinin teknolojik versiyonu olan “MAKER” uygulamalarının yer aldığı Kültür2000 İnovasyon Merkezi ile öğrencilerin zihinsel gelişimlerinin yanı sıra yaratıcı fikirlerinin geliştirilmesi ve bu fikirlerin ürüne dönüştürülmesi hedefleniyor. Avrupa’da yaklaşık 33 ülkede ve 250 şehirde tüm gün boyunca eş zamanlı olarak kutlanan “Avrupa Bilim ve Eğlence Günü”nde, Kültür2000 Koleji bir de “maker day” etkinliği düzenledi. Söz konusu etkinliğe “En Genç Türk Astronot Unvanı”nı alacak olan İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Uzay Mühendisliği Bölümü öğrencisi Halil Kayıkçı da katılarak öğrencilerle deneyimlerini paylaştı. Etkinlikte konuşan Kültür Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Üyesi Lale Sevgen, “Biz, 57 yıllık eğitim efsanesiyiz. Bu 57 yılda çok şeylerin ilkini yaptık. Hiç kuşkusuz bu yıllarda 2 yaşından itibaren ellerinde bilgisayarlar, tabletlerle çocuklarımız her türlü teknolojiye sahipler. Hayal güçleri çok sınırsız. Biz de o hayal güçleriyle istedikleri şeyleri yapmaları için teknolojik sınıflar kurduk. Bu sınıflarda ‘ben hayal ettiğimi yapabiliyorum’ demeleri için onları teşvik edeceğiz. Bu, 3 yaştan itibaren başlıyor. Bu sınıfları 3 yaşından itibaren kullanmaya başlayacaklar. Çocuklarımız hayal ediyorlar… Örneğin, her gün trafikte gidip gelen çocuk, uçan arabanın nasıl yapabileceğini hayal ediyor. Bu çocuk, hayaline bir şekilde kavuşabiliyor mu; bizim için önemli olan o. Bütün Avrupa ve Amerika’da şu anda eğitim camiasında çok revaçta bir konu inovatif düşünme ve inovasyon... Tüm bunlara tabii aileler de destek olacak onlar. Hatta bazen anneler olarak teknolojik bazı şeyleri bilmediğimiz ve çocuklarımıza sorduğumuz oluyor. Şimdiden derslere başladılar bile. Esasında bu yıl 2. inovasyon merkezimizi kuruyoruz. Geçen sene Ataköy’de açmıştık ilk inovasyon merkezimizi. Bu yıl da Kültür2000’de açıyoruz. Heyecanla çocukların hayallerini gerçekleştirmelerini bekliyoruz” açıklamalarında bulundu.

Lise derslerinin içeriğine değinen Kültür2000 Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi Müdürü Feyza Sezerer de, “Çok heyecanlıyız. Çünkü bu merkezimizle öğrencilerimize bambaşka bir bakış açısı kazandırmayı hedefliyoruz. Biliyorsunuz, çağımızın çok önemli teknolojik gelişmeleri arasında ‘Maker’, ‘STEM’ gibi oluşumlar yer alıyor. Bizler de gerek öğretmenlerimizle gerek öğrencilerimizle bunu yakalayarak yenilikçi, üretken, çağa uygun bireyler olmalarını amaçlıyoruz. Bu sistemi ders programımıza da aldık. Özellikle robotik ve kodlama derslerini veriyoruz. Programımızın içerisinde öğrencilerimizin ders olarak bunları yapmalarını önemsiyoruz” dedi.

İlkokul ve Ortaokul derslerinin içeriğine değinen Kültür2000 İlkokul ve Ortaokul Müdürü Çiğdem Kaya ise “Bu yıl Kültür2000 İnovasyon Merkezi’mizi açıyoruz. Çünkü 21. yüzyıl bilişim çağı ve çocuklarımızın üst düzey bilişsel becerilerini geliştirebilmek adına onların yaratıcılıklarını artıracak çalışmalara yer vermemiz gerekiyor. Bu kapsamda inovasyon merkezimizde kodlama atölyesi, robotik atölyesi ve dijital tasarım atölyesi kurduk. Burada öğrencilerimiz anaokulundan itibaren lise sınıfına kadar farklı atölyelerde nasıl matematik dersi görüyorlarsa kodlama, algoritma gibi dersler de görecekler. Artık bizim sloganımız ‘Okuyorum, yazıyorum ve kodluyorum’ olacak.” diye konuştu.
 

Etiketler: Avrupa bilim ve eğlence günü, İnovasyon merkezi, Kültür2000 Koleji, Lale Sevgen


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