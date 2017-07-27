Kümes bakıcısının cinayetinin altından yasak aşk çıktı

Edinilen bilgiye göre, Bolu’nun Dörtdivan ilçesinde bulunan entegre kümes işletmesinde bakıcı olarak çalışan Hasan Mitili isimli şahıs kaldığı lojmanda çenesinden tüfekle vurularak öldürüldü. Silah sesini duyan komşuları evinin kapısında Hasan Mitili’yi ölmüş halde bularak durumu polis ekiplerine haber verdiler.



İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ve Olay Yeri İnceleme ekipleri cinayetin işlendiği yerde çalışma yaparak, cinayet zanlısını bulmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda cinayeti şüphelisi Hasan Mitili’nin kayınbiraderi Hasan Adıyaman Kahramanmaraş’ta otomobiliyle seyir halindeyken yakalandı.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirilerek ifadesi alınan Hasan Adıyaman, işlemlerinin ardından Gerede Adliyesi’ne sevk edildi. Adıyaman, savcılık sorgusunda işlediği cinayeti itiraf ederek, eniştesini de karısıyla yasak ilişkileri olduğu için öldürdüğünü söyledi. Öldürmek kastı olmadığını, sadece döveceğini fakat olayın ölümle sonuçlandığını söyleyen Adıyaman, cinayeti işlediği yerden kaçarken de tüfeği gölete attığını iddia etti.

Silahı bulma çalışmaları devam ediyor



Hasan Adıyaman’ın cinayeti işlediği tüfeği attığını iddia ettiği gölette Zonguldak ve Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’nden gelen dalgıç ekibi arama çalışması başlattı. Cinayet zanlısı Adıyaman ise olay yerinde yaptırılan keşif sonrası Gerede Adliyesi’ne götürülerek mahkemeye sevk edildi.

Faruk Çidem