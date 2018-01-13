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Kumla Deresi Köprü çalışmaları tamamlandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kumla Deresi bölgesindeki yol genişletme çalışmalarını tamamladı.

Kumla Deresi Köprü çalışmaları tamamlandı

13 Ocak 2018 21:17

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Ömer Türkçakal Bulvarı’nda genişletme çalışması yaptı. Çalışma kapsamında Kumla Deresi üzerindeki köprü genişletildi. Köprünün devamında 42 Evler Mahallesi’ne ulaşım sağlayan Karadut Sokak yönüne ilave bir şerit oluşturuldu.

Köprünün doğu aksında gerçekleştirilen genişletme çalışmasıyla Karadut Sokak’a dönüş için ilave bir şerit yapıldı. Kumla Deresi üzerine yapılan toplam 6,5 metre genişliğindeki ilave köprü ile doğu yan yoldan çıkışlar sağlandı. Proje ile yaklaşık 250 metre ilave bir şerit ortaya çıktı. Çalışma kapsamında yağmursuyu, aydınlatma ve benzeri altyapı uygulamaları da gerçekleştirildi.

Alışveriş merkezleri nedeniyle yaya yoğunluğunun olduğu bölgede güvenli yürüyüş için 2,5 metre genişliğinde yaya kaldırımı da yapıldı. Çalışma kapsamında toplam bin 100 metre yağmursuyu hattı döşendi. Köprü için 385 metre fore kazık, 600 metreküp beton, 80 ton demir kullanıldı. Kaldırım için 3 bin 80 metrekare parke, 4 bin 280 metre bordür döşendi. Çalışmada yaklaşık 8 bin ton asfalt serildi.

Murat Kanber
 

 

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