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Kundakçılar kaçarken cep telefonunu düşürdü

Konya’da bir kuaför dükkanı kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kundaklanmak istendi. İş yerini kundaklamak isteyen şüpheli veya şüpheliler kaçarken cep telefonunu düşürdü.

Kundakçılar kaçarken cep telefonunu düşürdü

30 Ekim 2016 07:16
Kundakçılar kaçarken cep telefonunu düşürdü - Tıkla İzle

Olay, merkez Meram İlçesi Saadet Mahallesi Saphane Sokak üzerinde bulunan bir bayan kuaföründe meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yoldan geçen vatandaş sokak üzerinde bulunan ve Emine Hatun K’ye ait olduğu öğrenilen kuaför dükkanının kapısında alevleri gördü ve polisi arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yakında bulunan itfaiye merkezinden çok kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. İtfaiye ekiplerinin incelemelerinin ardından yangının dışarıdan yanıcı bir madde dökülerek çıkarıldığı anlaşıldı. Bunun üzerine adrese olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

Kaçan kundakçılar cep telefonunu düşürdü
Kundaklama olayının ardından olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevrede geniş çaplı inceleme yaptı. Polis ekipleri yangının çıktığı iş yerinin önünde kundakçılara ait olduğu iddia edilen 1 adet kartuş, 2 cep telefonu, tespih ve bir paket sigara buldu. Polis ekipleri cep telefonları üzerinde parmak izi incelemesi yaptı. Polis kaçan kundakçıları yakalamak için çalışma başlattı.


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