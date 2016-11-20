Hava sıcaklığının zaman zaman eksi 20 derecelere kadar düştüğü Ardahan’da dondurucu soğuklar nedeniyle nehir, dere ve çeşmeler buz tutarken, araçlar da depolarındaki mazotların donması ile çalışamaz hale geldi. Göle ilçesinden doğan ve Ardahan kent merkezinden geçerek Gürcistan ve Azerbaycan üzerinden Hazar Denizi'ne dökülen Kura Nehri'nin yüzeyi, hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye kadar düşmesiyle dondu. Ferdi Kavak isimli vatandaş, “Bugün 20 Kasım 2016, soğuk hava nedeniyle Kura Nehri buz tutmuş durumda. Ardahan’a bu yıl kış erken geldi. Temennimiz kışın erken bitmesidir” dedi.