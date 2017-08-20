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Kurban eti nasıl muhafaza edilmeli

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, kurban etinin muhafazasının büyük önem taşıdığını anlatan uzmanlar, çeşitli tavsiyelerde bulunuyorlar.

Kurban eti nasıl muhafaza edilmeli

20 Ağustos 2017 10:08

Eskişehir'de uzun yıllardır kasapçılık yapan Fikret Mutlu, etin soğutulmadan buzdolabına konulmasının yanlış olduğunu söyledi. Kurbanlık hayvan kesildikten sonra öncelikle etin soğutulmasının beklenmesi gerektiğini anlatan Mutlu, "Sonra kanının iyice akıtılması gerekiyor. Kurban etindeki kanın akması için, kurban kesildikten sonra havada en az 2-3 saat asılı kalmalı. Kan aktıktan sonra soğumuş etin, daha da soğutulması için buzdolabına koyulması gerekiyor. Günlük kullanmak için buzdolabının ısısı 0 ve 2 derece arasında olmalı" dedi.

"Etler naylon poşetlere kesinlikle konulmamalı"

Mutlu, "Bize gelen etlerin çoğu taze et olmasına rağmen, içerisi yeşermiş ve kokmuş olarak geliyor. Bu da etin sıcak sıcak direk buzdolabına konulmasından kaynaklanıyor" diyerek, "Et soğutulmadan buzdolabına konulmaması lazım. En önemlisi bu. Yapamıyorsan en temizi kasaplara yaptıracaksın. Hijyen açısından kesilen etler naylon poşetlere kesinlikle konulmamalı. Evlerde kesilen etler porselen veya çelik tepsiler içinde üzerileri streçlenerek muhafaza edilmeli" şeklinde konuştu.

"Kemik parçalanırsa dayanma süresi azalır"

Kurban etlerinin parçalanmasına da değinen kasap ustası Fikret Mutlu, "Muhafaza edilecek eti parçalarken çok satır kullanmayacaksın. Ne kadar satır kullanılırsa kemik o kadar çok parçalanıyor. Böyle olunca kemiğin içindeki ilik boşalır ve etin dayanma süresi azalır" ifadelerini kullandı. 

Çağatay Gür


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