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Kurban kesmek isterken canından olacaktı

Yozgat'ta 29 yaşındaki Memiş Yıldırım adaklık kurban kesmek isterken kolunu kesti. Kopma derecesine gelen Yıldırım'ın kolu uzun uğraşlar sonunda kurtarıldı.

Kurban kesmek isterken canından olacaktı

20 Temmuz 2017 15:23

Yozgat'ta aldıkları adaklık kurbanı kesmek isterken kolunu dirseğinden kesen Memiş Yıldırım Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Çok kan kaybettiği için şuuru kapalı olan hastanın kalbi de hastanede durdu. Yapılan müdahalenin ardından hayata döndürülen Yıldırım, acilen ameliyata alındı. Kolundaki 3 atardamar ve 3 toplardamarı kopan Yıldırım'ın damarları dikilip, kasları ve tendonları onarılarak yoğun bakıma alındı.
,Kolu dirseğinden kopma noktasına gelen Yıldırım'ı ameliyata alan Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Çağrı Kayıpmaz yaptığı açıklamada,"Kurban keserken bıçak ile kolu kopma noktasına gelen hastamız ambulans ile hastanemiz acil servisine geldi. Çok kan kaybettiği için şuuru kapalı olan hastanın kalbi de hastanede durdu. Hızla yapılan müdahale ile hayata dönen hasta, acilen tarafımdan ameliyata alındı. Koldaki 3 atardamar ve 3 toplardamarı kopan hastaya, mikro cerrahi yöntemi ile tüm damarları, kasları ve tendonları onarılarak yoğun bakıma alındı. 1 gece yoğun bakımda yattıktan sonra, servise alınan hasta 3 gün de kalp damar cerrahisi serviste takip edildikten sonra taburcu edildi" dedi.

Babası için adak kurban keserken kolunu kestiğini söyleyen Memiş Yıldırım ise olay sırasında bilincini kaybettiği için hastaneye geliş sürecini hatırlamadığını belirterek Doktor Kayıpmaz'a teşekkür etti. 

Bahadır Muhlis Gökgül

Etiketler: kurban, yozgat


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