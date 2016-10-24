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Küresel ve Bölgesel Politikalarda Keşmir

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ile Güney Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi’nin düzenleyeceği “Küresel ve Bölgesel Politikalarda Keşmir Paneli”nde panelistler, Güney Asya’nın bölgesel güvenliğinde önemli bir unsur olan Keşmir sorununu tüm yönleriyle masaya yatırıyor.

Küresel ve Bölgesel Politikalarda Keşmir

24 Ekim 2016 17:22

Hindistan ve Pakistan arasında İngiltere’den bağımsızlıklarını kazandıkları 1947 yılında başlayan Keşmir sorunu günümüzde devam ediyor. Keşmir’de yaşanan şiddet olayları nedeniyle bugüne kadar 70 bin insan hayatını kaybetti.

Türkiye-Pakistan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Muhammet Balta ile Pakistan Büyükelçisi Sohail Mahmood’un açılış konuşmalarını yapacağı panelde; Av. Ali Kurt, Yrd. Doç. Dr. Selman Öğüt, Merve Şebnem Oruç ve Mustafa Uzun konuşmalarıyla yer alacak.

Panel, 27 Ekim 2016, 17.00’de Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Topkapı Yerleşkesi’nde gerçekleştirilecek.
 

Etiketler: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Güney Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi, Keşmir, panel


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