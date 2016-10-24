Hindistan ve Pakistan arasında İngiltere’den bağımsızlıklarını kazandıkları 1947 yılında başlayan Keşmir sorunu günümüzde devam ediyor. Keşmir’de yaşanan şiddet olayları nedeniyle bugüne kadar 70 bin insan hayatını kaybetti.

Türkiye-Pakistan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Muhammet Balta ile Pakistan Büyükelçisi Sohail Mahmood’un açılış konuşmalarını yapacağı panelde; Av. Ali Kurt, Yrd. Doç. Dr. Selman Öğüt, Merve Şebnem Oruç ve Mustafa Uzun konuşmalarıyla yer alacak.

Panel, 27 Ekim 2016, 17.00’de Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Topkapı Yerleşkesi’nde gerçekleştirilecek.

