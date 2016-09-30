Türk televizyonlarının en uzun soluklu dizilerinden olan Kurtlar Vadisi Pusu'nun yeni sezonda ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacağı henüz netleşmedi. Geçtiğimiz günlerde Pana Film'e yakın kaynaklar yeni sezon için Kanal D ile görüşme halinde olunduğunu duyurmuştu. Ancak gelen son bilgilere göre görüşmelerden herhangi bir netice çıkmadı.

Dizinin sevenleri ise sezon finalinden bu yana yeni sezonun ne zaman başlayacağını merak ediyor.

DARBE GİRİŞİMİNİ ANLATMASI BEKLENİYOR

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Kurtlar Vadisi Pusu'nun yeni sezonda bu darbe girişimini anlatması bekleniyor.

Ayrıca yeni sezonda bir dönem Arka Sokaklar'da rol alan Uğur Pektaş ta kadroya katılan isimlerden oldu.