Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Magazin
  •  » Kurtlar Vadisi Pusu yeni sezonda ortada kaldı

Kurtlar Vadisi Pusu yeni sezonda ortada kaldı

Kurtlar Vadisi Pusu'nun yeni sezonda hangi kanalda yayınlanacağı belirsizliğini koruyor.

Kurtlar Vadisi Pusu yeni sezonda ortada kaldı

30 Eylül 2016 12:43

Türk televizyonlarının en uzun soluklu dizilerinden olan Kurtlar Vadisi Pusu'nun yeni sezonda ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacağı henüz netleşmedi. Geçtiğimiz günlerde Pana Film'e yakın kaynaklar yeni sezon için Kanal D ile görüşme halinde olunduğunu duyurmuştu. Ancak gelen son bilgilere göre görüşmelerden herhangi bir netice çıkmadı.

Dizinin sevenleri ise sezon finalinden bu yana yeni sezonun ne zaman başlayacağını merak ediyor.

DARBE GİRİŞİMİNİ ANLATMASI BEKLENİYOR

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Kurtlar Vadisi Pusu'nun yeni sezonda bu darbe girişimini anlatması bekleniyor.

Ayrıca yeni sezonda bir dönem Arka Sokaklar'da rol alan Uğur Pektaş ta kadroya katılan isimlerden oldu.


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

MAGAZİN VİDEO GALERİ
MAGAZİN FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 27°C

  • Ankara

    Ankara 24°C

  • İzmir

    İzmir 31°C

  • Bursa

    Bursa 28°C

  • Trabzon

    Trabzon 22°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!