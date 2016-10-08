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Kurtlar Vadisi Pusu'nun yeni kanalı belli oldu

Kurtlar Vadisi Pusu'nun yeni bölümlerinin önümüzdeki günlerde 360 TV'de yayınlanacağı iddia ediliyor.

Kurtlar Vadisi Pusunun yeni kanalı belli oldu

08 Ekim 2016 09:20

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden olan Kurtlar Vadisi Pusu'nun yayınlanacağı kanal konusunda sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Medya kulislerinde dolaşan bir iddiaya göre; bu sezon yüksek maliyet nedeniyle diğer kanalların yanaşmadığı Kurtlar Vadisi Pusu yeni sezonda 360 TV'de yayınlanacak. Dizinin yeni sezon ilk bölümünün önümüzdeki günlerde yayınlanacağı öne sürüldü.

ESKİ BÖLÜMLERİ DE BU KANALDA

Öte yandan Kurtlar Vadisi Pusu'nun bugüne kadar yayınlanmış tüm bölümleri 10 Ekim'den itibaren hafta içi her akşam 20.00'de 360 TV'de yayınlanacak.


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