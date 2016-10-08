Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden olan Kurtlar Vadisi Pusu'nun yayınlanacağı kanal konusunda sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Medya kulislerinde dolaşan bir iddiaya göre; bu sezon yüksek maliyet nedeniyle diğer kanalların yanaşmadığı Kurtlar Vadisi Pusu yeni sezonda 360 TV'de yayınlanacak. Dizinin yeni sezon ilk bölümünün önümüzdeki günlerde yayınlanacağı öne sürüldü.

ESKİ BÖLÜMLERİ DE BU KANALDA

Öte yandan Kurtlar Vadisi Pusu'nun bugüne kadar yayınlanmış tüm bölümleri 10 Ekim'den itibaren hafta içi her akşam 20.00'de 360 TV'de yayınlanacak.