Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'da gerçekleştirmek istediği darbe kalkışması öncesinde "Kurtlar Vadisi Darbe" ismi için patent başvurusu yapan Pana Film hakkında soruşturma başlatıldı. Pana Film adına Ali Çavuşoğlu, 24 Mayıs'ta Türk Patent Enstitüsü'ne (TPE) başvurarak "Kurtlar Vadisi Darbe" ibaresini markalaştırmak talebinde bulundu. Başvuru incelendiği sırada 15 Temmuz günü Fetullahçı Terör Örgütü tarafından 241 şehit verdiğimiz darbe kalkışması meydana geldi.

TPE de bu gelişme üzerine başvuruyu reddetmekle kalmadı savcılığa bildirimde bulunma kararı verdi. Enstitü Başkanı Prof. Habip Asan tarafından savcılığa gönderilen yazıda, "Bilindiği üzere ülkemizde 15 Temmuz 2016 gecesi Fetullahçı Terör Örgütü tarafından demokratik anayasal düzeni cebir ve şiddet kullanarak ortadan kaldırma girişiminde bulunulmuştur.

'Kurtlar Vadisi Darbe' ibareli marka başvurusu anılan darbe teşebbüsünden önce gerçekleşmiş olduğundan konunun suç oluşturabileceği şüphesi ile bildirilmesi uygun görülmüştür" denildi. Başvuru üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Nazif Karaman - Sabah gazetesi