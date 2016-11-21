Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında Çankaya Köşkünde gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısının gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Toplantıda ele alınan konulardan birisinin Türkiye’nin milli tarım projesi olduğunu belirten Kurtulmuş, bu konuya ilişkin çalışmaların toplantıda gözden geçirileceğini ifade etti. Bu kapsamda 136 ovanın tarımsal sit alanı olarak kabul edilmesinin kararlaştırıldığına dikkati çeken Kurtulmuş, önümüzdeki günlerde de sit alanı haline getirilecek ovaların da kararlaştırılmaya devam edeceğini belirtti. Bu çerçevede, 2018 yılından itibaren tarım sektöründeki bütün tohumların sertifikalı hale getirilmesine ilişkin kararın alındığını belirten Kurtulmuş, bununla ilgili çalışmaların da Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik tarafından Bakanlar Kurulu’na sunulduğunu ifade etti.

Kurtulmuş, Türkiye’de hayvancılığın artırılması bakımından yapılacak çalışmaların da gözden geçirildiğini belirterek, "Bu alanda bir yandan milli varlığımızın artırılması hedeflenirken, diğer taraftan özellikle 2017 yılında kırmızı et üretiminde sıkıntı çekilmemesi için, 2017 yılında yeteri miktar, aradaki boşluğu dolduracak kadar Süt ve Et Kurumu tarafından hayvan alınması, kırmızı etin sağlanması bakımından ithalata izin verilmesi prensipte kararlaştırılmıştır" şeklinde konuştu.

Veri merkezlerinin Türkiye’de oluşturulmasına ilişkin projenin de toplantıda ele alındığına işaret eden Kurtulmuş, "Türkiye’de veri güvenliğini sağlayacak, veri merkezlerinin Türkiye’de olması projesi hızlandırılacaktır. Bu, veri güvenliğinin sağlanmasının ötesinde, yerli ve milli yazılımın güçlendirilmesi konusunda Türkiye ekonomisine önemli katkı sağlayacaktır. Bu çerçevede ciddi istihdamın çıkacağını da biliyoruz. Böylece hem veri güvenliğimiz hem de yazılımda millileşme sürecini artıracağız, hem de bu sektörün gelişmesiyle birlikte ciddi bir istihdam ortamı ortaya çıkacak. Bununla ilgili mevzuat düzenlemeleri, alınacak tedbirler ve bu alandaki teşvikler Sayın Bakanımız tarafından arz edilmiştir" dedi.

Ele alınan bir başka konunun ise, İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığının ortaklaşa yürüttüğü proje çerçevesinde okulların emniyetinin sağlanması olduğunu anlatan Kurtulmuş, "İlkokul, ortaokul ve lise olarak Türkiye’de yaklaşık 54 bin 500 okulumuz mevcuttur, bina olarak. Bu binaların etrafından hem çocukların uyuşturucudan korunmasını sağlamak hem diğer kötü alışkanlıklardan korunmasını sağlanması hem okul etrafındaki asayiş olaylarının önlenmesi bakımından kamera sistemleriyle, güvenli okul projesi çerçevesinde, bütün okulların etrafı gözetlenecek. Bunun özellikle çocuklarımızın güvenli bir şekilde okullara gidip gelmesi bakımından önemli bir adım olduğunu paylaşmak isteriz" diye konuştu.

Kurtulmuş, iç ve dış güvenliği ilgilendiren konuların da toplantıda ele alındığını ifade etti.

"EKONOMİDE OLAĞANÜSTÜ BİR DURUM SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Kurtulmuş, açıklamaları sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı. Yarın yapılacak olan, Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı ve dövizin yükselişine ilişkin soru üzerine Kurtulmuş, geçen hafta yapılan toplantıda alınan kararlara değinerek, "Şu anda ilgili kurum ve kuruluşlar görevini yerine getiriyor. Ekonomiyi yakinen takip ediyoruz. Ekonomide olağanüstü bir durum söz konusu değildir. Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı sürekli yapılan bir toplantıdır. İlgili kurumların bütün yetkilileri bir araya gelir, ekonomi yönetimi ile kararlar alınır devam edilir. Merkez Bankası da kendi üzerine düşen kısmını, bağımsız bir kurul olarak kararlarını alarak sürdürecektir" diye konuştu.

KÜÇÜK YAŞTA EVLENENLERİN MAĞDURİYETLERİNİN GİDERİLMESİNE İLİŞKİN DÜZENLEME

Küçük yaşta evlenenlerin mağduriyetlerinin giderilmesine ilişkin düzenleme sorulan Kurtulmuş, "Burada, sivil toplum kuruluşlarının, milletvekillerinin farklı grupların kanaat ve değerlendirmelerini Sayın Başbakanımız başta olmak üzere, titizlikle gözden geçiriyoruz ve bunları değerlendiriyoruz. Önce şu yanlış anlamayı ortadan kaldırmak lazım. Bu yapılan düzenleme, bir ihtiyaca binaen, Türkiye’de var olan uygulamalardan, törelerden kaynaklanan vesaire birtakım uygulamalardan kaynaklanan gerekçelerle gündeme getirilmektedir. Asla tecavüz suçlarını kapsamamaktadır. Bunun altını çizerek ifade etmek isterim, kapsamayacaktır da. Bu konuda eğer CHP ve MHP’nin de başka teklifleri varsa bu teklifleri değerlendirmeye açık olduğumuzu ifade ediyoruz. Konu yarın TBMM’ye gelecek. Gruplar kendi aralarında, CHP ve MHP’nin başka bir teklifi varsa değerlendirilecek bir konu olarak gündeme getireceklerse bunları değerlendirmeye hazır olduğumuzu ifade etmek isterim" ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, CHP’li vekil Gök’ün ’af niteliğinde bir düzenlemedir’ açıklaması üzerine, "Af değildir. Şu haliyle konuştuğumuz teklif, bir af değildir. Sadece hukuki düzenlemedir. CHP ve MHP, başka teklifleri varsa onu getirsinler, somut teklif üzerinden konuşalım."

Şu anda ortada parlamentoya gelen tekliften başka bir teklifin olmadığını belirten Kurtulmuş, "Herhangi bir şey konuşulacaksa, CHP ve MHP’nin kendi teklifini getirmesinin en doğru yol olduğunu düşünüyoruz. Muhalefet partileri de bu konuda, somut olarak gelirse gözden geçirilir. Ortada bir düzenleme var, gelecek yeni teklifler çerçevesinde konuşuruz" dedi.

"Teklif gelmezse aynen geçirecek misiniz teklifi?" sorusunu Kurtulmuş, "Ortada şu anda gelmiş olan teklif olmadığına göre bir tek teklif üzerine konuşuyoruz. Yeni bir şey konuşabilmek için ortada yeni bir teklifin olması lazım" şeklinde cevapladı.

İSRAİL’DE EZAN OKUNMASININ YASAKLAMASINI ÖNGÖREN YASA TASARISI

İsrail’de "gürültü kirliliğine neden olduğu" iddiasıyla camilerden hoparlörle ezan okunmasının yasaklanmasını öngören yasa tasarısının sorulması üzerine Kurtulmuş, "Hiçbir bakımdan kabul edilecek bir durum değildir. İnanç ve din ve vicdan özgürlüklerine bütünüyle aykırı olan bir durumdur" diye konuştu.

’Camilerden ezan sesini kısmaya çalışmanın’ anlaşılabilir bir şey olmadığına dikkati çeken Kurtulmuş, "Kudüs’ün kültürü, geçmişine hakarettir. Böyle bir yasağın uygulanmayacağını düşünüyorum. Bu, artık bütün dünyanın isyan edeceği çok açık bir, inanç özgürlüklerinin engellenmesidir. Düzeltileceğini, bu kararlarının geri alınacağını düşünüyoruz. ’Ezanı biz camilerde yasaklayacağız’ diyorlarsa biz ezanları o zaman havralarda mı okutacağız? Bu son derece anlamsız ve yanlış bir teşebbüstür" dedi.

Cinsel istismar önergesine ilişkin soruya Kurtulmuş, "Biz, CHP ve MHP’nin teklifleri varsa bunları getirsinler’ derken zaten diyalog zeminine işaret etmiş oluyoruz. Dolayısıyla, yarına kadar Meclis’in takvimi bakımından söylüyorum, yarına kadar ümit ederiz ki bu konuyla ilgili gelişmeler olur" cevabını verdi.

YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARI

Yeni anayasa çalışmaları kapsamında MHP ile yapılan görüşmelere ilişkin soru üzerine Kurtulmuş, "Görüşmeler genel çerçevesi itibarıyla olumlu bir seyir takip ediyor. MHP’ye anayasa teklifimiz verilmiştir. Henüz, MHP kendi içerisinde değerlendirmesini tamamlayıp son noktayı koymuş değildir. MHP bir karar verecek, son noktayı koyacak. Ondan sonra 330 aşılacak olduğu anlaşıldığı takdirde hızlı bir şekilde konu Meclis takvimine getirecektir. Şu anda MHP nihai görüşünü ortaya koymuş değildir" dedi.

ÖTV ORANLARI

ÖTV oranlarına ilişkin kararın sorulması üzerine Kurtulmuş, "Cumhurbaşkanımızın onayından geçmesinden sonra yasalaşmış olacak. ÖTV oranlarının hangi ürünlerde ne olacağı ile ilgili Maliye Bakanlığımız çalışma yapılacak, bakanlığımız bu çalışmasını Bakanlar Kurulu’na getirecek" şeklinde konuştu.

OKULLARA KAMERA

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında okullarda alınacak tedbirlerin ne zaman hayata geçeceğinin sorulması üzerine Kurtulmuş, çok kısa süre içerisinde bu çalışmaların tamamlanacağına işaret etti.

EMEKLİLERE PROMOSYON

Emekli promosyon ile ilgili konunun toplantıda gündeme gelip gelmediğine ilişkin soru üzerine, "Gelmedi, son şekline gelince bu konudaki müjdeyi vereceğiz" dedi.