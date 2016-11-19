Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, çeşitli programlara katılmak üzere Ordu’nun Korgan ilçesini ziyaret etti. Korgan’da yapılan devlet yatırımlarının temel atma törenine katılan Kurtulmuş, yapılan temel atma etkinliklerinin ardından Korgan Meydanı’nda vatandaşlarla buluştu. Burada bir konuşma yapan Başbaban Yardımcısı Numan Kurtulmuş, 15 Temmuz badiresi hakkında değerlendirmelerde bulundu. FETÖ mağduru diye bir şeyin olmadığını ifade eden Kurtulmuş, bu durumun bir algı operasyonu olduğunu söyledi.

“TÜRKİYE 15 TEMMUZ BADİRESİNİ ATLATIYOR"

Türkiye’nin 15 Temmuz badiresini atlatacağını ve bütün terör örgütlerine karşı etkin mücadele vereceklerinin altını çizen Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, “Türkiye 15 Temmuz badiresini atlatıyor, atlatacak. İnşallah hep beraber, el ele kol kola milli birlik ve dayanışma içerisinde bayrağımızı ezanımızı ortak değerlerimizi parti gözetmeksizin hep beraber bir arada tutabilir, aynı istikamette yürüyebilirsek o üçbuçuk soysuza bu millet gerekli cevabı verecektir. 15 Temmuz’da dini kisveli bir cemaat isimli bir terör çetesi, Türkiye’yi bir uçurumun kenarına getirdi. Geçtiğimiz yıl Temmuz ayından bu yana bir taraftan DEAŞ terör örgütü, diğer taraftan PKK terör örgütü, arkalarında uluslar arası destekleri Türkiye bunlarla boğuşuyor. Türkiye bütün bu terör örgütlerinin sadece önde gördüğünüz birkaç militanı ile boğuşmuyor. Bunların arkasında nice ülkeler var. Bunlar bu silahları nereden buluyor, bunlar bu bombaları nereden buluyor, bunlar bu uluslar arası desteği nereden buluyor” diye konuştu.

“TÜRKİYE’NİN AYAĞINA PRANGA VURMAK İSTİYORLAR"

Terör destekçilerine sahip çıkan Batılı ülkelere seslenen Kurtulmuş, “Bu sabah bir tanesi Almanya’dan, Amerika’ya kaçmak için uçağa bindi. Türkiye’ye karşı, hükümete karşı, Türkiye’de milli birlik ve beraberliğe karşı olan ne kadar adam buradan Avrupa’ya giderse, Batı’ya giderse, el üstünde tutuyorlar. Parlamentoda milletvekilliği yapıp terör örgütlerine destek veren birisi burada ifade vermekten kaçıyor, gidiyor Almanya’ya, Belçika’ya, Fransa’ya. Orada bunlardan destek görüyor. Niçin bu terör örgütlerini destekliyorlar. Niçin Türkiye’nin bitlik ve dirlik içerisinde olmasını istemiyorlar, neden bütün bunlar Türkiye’ye karşı hareketlilik içerisinde. Büyük resmi görmezsek ne olup bittiğini anlamamız mümkün değildir. Türkiye ile uğraşmalarının sebebi, bu coğrafya da Osmanlı’nın ve Selçuklu’nun bakiyesi olarak bulunan bu aziz millet bu oyunları gördüğü için, bu oyunları bozma gücüne ve kudretine sahip olduğu için Türkiye’nin ayağına pranga vurmak istiyorlar. Türkiye’nin güçlü Türkiye istikametinde gidişini engellemek, ayağına çelme takmak istiyorlar, iste biz buna mani olacağız. Güçlü ve büyük Türkiye istikametinde yürüyeceğiz. Bu millete zillet yakışmaz, bu millete şahsiyetli bir duruş yakışır. Ekonomik olarak, siyasi olarak, sosyal olarak güçlü olmak yakışır” şeklinde konuştu.

“BU BİR ALGI OPERASYONU"

FETÖ mağdurları söyleminin bir algı operasyonunun parçası olduğunu ifade eden Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

“Bir takım algı operasyonlarına karşı uyanık olmamız gerekiyor. FETÖ mağdurları, böyle bir kavram var ve ortalıkta dolaşıyor. FETÖ mağdurları falan yok, bu laf bir algı operasyonunun parçasıdır, böyle bir algı operasyonunun parçası olmayacağımız gibi kimsenin de olmasına izin vermeyin. Eğer bir mağduriyetten bahsediyorsak 248 şehidimiz, 2 bin 194 gazimiz var, 78 milyon uçurumun kenarından dönmüş bir millet var. FETÖ mağduru değil, FETÖ’nün mağdur etmeye çalıştığı millet vardır ve bunun hesabını soracağız, fitil fitil burunlarından getireceğiz.”