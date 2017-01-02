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Kurtulmuş: Irak ile yeni dönem başladı

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Irak'la yeni bir dönemin başladığını söyledi.

Kurtulmuş: Irak ile yeni dönem başladı

02 Ocak 2017 18:34

Irak hükümeti ile yeni bir dönemin başlatıldığına dikkat çeken Kurtulmuş, “Cumhurbaşkanımızın Irak Başbakanı ile yaptığı telefon görüşmesi ile birlikte aynı Rusya ilişkilerinde olduğu gibi kopma noktasına gelmiş olan Türkiye-Irak ilişkileri yeniden başlatılmıştır. Bugünlerde Sayın Başbakanımız Irak’a resmi bir ziyarette bulunacak, iki ülke arasındaki meseleler ve özellikle Irak’ta teröre karşı ortak mücadele, bu mücadele kapsamında da Irak’ın geleceğinin bundan sonra nasıl olması gerektiği ele alınacaktır. Irak’ta da yeni bir barış perspektifi kapıdadır. Türkiye çevresindeki bütün bu sorunları birer birer çözecek ve yoluna devam edecektir” ifadelerini kullandı.


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