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Kurtuluş coşkusunu Demet Akalın’la yaşadılar

Çanakkale’nin Biga ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 94. yıl dönümü kutlamalarında ünlü sanatçı Demet Akalın sahne aldı.

Kurtuluş coşkusunu Demet Akalınla yaşadılar

19 Eylül 2016 13:57

Kurtuluş şenliklerinde ilçe halkıyla buluşan Demet Akalın, sevilen şarkılarını Biga halkı için seslendirdi. Akalın, sahnedeki şovuyla ilgi topladı. Yaklaşık bir buçuk saat sahnede kalan Demet Akalın’a Belediye Başkanı İsmail Işık plaket takdim etti. Başkan İsmail Işık, "Biga’mızın kurtuluşunun 94’üncü yıl dönümünü coşkuyla kutladık. Hiç kimse ülkemizi bölemez. Biz bir arada olduğumuz sürece birlik ve beraberliğimize kimse zarar veremez. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bu meydanda bu güzel atmosferi oluşturan sizlere çok teşekkür ediyorum" dedi.

Etiketler: çanakkale, demet akalın


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