Kurucu başkan yeniden aday adayı

Beylikdüzü Belediyesi'nin 2004-2009 döneminde belediye başkanlığını yürütmüş olan Vehbi Orakçı, Beylikdüzü Ak Parti İlçe Başkanlığı'na giderek 2019 yerel seçimleri için Beylikdüzü Belediye Başkanlığı aday adaylığına başvurusunu gerçekleştirdi. Ak parti İlçe Teşkilatı'na kalabalık bir toplulukla gelen Orakçı, aday adaylığı başvurusundan sonra yaptığı basın açıklamasında, “İlçemizin geleceğine hizmet etme ve değer katma anlamında Allah'ın izniyle imza atacağımız sürecin başlangıcındayız. Bizim hayat felsefemiz; halka hizmeti hakka hizmet olarak benimsemektir. Bunun gerektirdiği yolda; özveriyle, gayretle, üretkenlikle ve adaletle insanımıza elimizin, dilimizin, gönlümüzün vardığı her noktaya ulaşarak hizmet etmektir” dedi.

“Bize farz olan hizmettir”

Ak Parti İlçe Başkanlığı'nda aday adaylığını açıklayan Orakçı,“Biz Beylikdüzü'nde 2004-2009 döneminde beldeden ilçeye geçerken, tüm kamu kurumlarımızın hizmet alanlarını oluşturarak ilçemizi kurduk. İlçe kurucu belediye başkanı olarak, Beylikdüzü'nün vizyonunu büyüttük. Halkımızın dilinde ‘Beylikdüzü'nü Beylikdüzü yapan adam' olarak anılmak bizim için bir şereftir. Bize farz olan hizmettir, insanları ayırmaksızın değer vermektir ve Beylikdüzü'nün İstanbul'un yeni yüzü olarak ortaya çıkma sürecinde elimizden gelen her çalışmayı yapmaktır. Kentimizin gelişmesi için gayret sarf edeceğiz. Hamd olsun ki bize yapılan haksızlığa rağmen halkımızın her zaman duasıyla, gönülden sevgisiyle arkamızda durduğunu biliyoruz. Zaten on yıl sonra yeniden buradaysak, halkımızın talebi üzerine ve kentimizin yarım kalan projelerini tamamlamak üzere buradayız” dedi.

“Beylikdüzü annemdir, ailemdir”

“Bizim gücümüz siyaseti kendi veya bir zümrenin çıkarlarına kullanmak değil” diyen Orakçı, “ Cumhurbaşkanımızın dediği gibi Ak Parti'nin sırtına binip, onun kanını emenlere ihtiyacı yoktur. Ak Parti'nin yükünü taşıyacak, iş üretecek insana ihtiyacı vardır. Bu bağlamda idealimiz, siyaset kurumu üzerinden halkımıza hizmet etmektir. Bu olguyu yüreğimizde hissediyoruz. Ülkemizin ve partimizin iş üretecek insanlara ihtiyacı var. Ülkemize, kentimize vizyon katacak profillere ihtiyacı var. Bizim de yaşam felsefemiz budur. 26 yıllık siyaset yaşamımızın özeti budur. Rehberimiz her zaman milletimiz oldu” dedi. Hacı Bektaş-ı Veli'nin ‘Eline, beline, diline sahip ol' sözüne atıfta bulunan Orakçı, “Bizler değerlerimizi sözde bırakmadık. Bunları yüreğimize nakşettik. Beylikdüzü halkının vicdanı da buna şahittir. Beylikdüzü annemdir, ailemdir” diyerek sözlerini sonlandırdı.