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Kuruyan baraj meraya döndü

Balıkesir'de yağışların bu yıl az olması sebebiyle Çaygören Barajı kurudu. 'Göle girmek yasaktır' tabelasının altında hayvanların otlaması kuraklığın boyutunu gözler önüne serdi.

Kuruyan baraj meraya döndü
Kuruyan baraj meraya döndü - Foto Galeri

30 Aralık 2017 09:57
Kuruyan baraj meraya döndü - Tıkla İzle

Balıkesir ve çevresinin bu yıl az yağış alması sonucu ilginç görüntüler ortaya çıktı. Sındırgı ilçesi sınırlarında kalan Çaygören Barajı'nın kurak hali görenleri şaşırttı. Özellikle Sındırgı-Simav yolunda seyahat edenlerin dikkatini çeken kuraklığın nedeni yağışların az olması ve bölgenin henüz kar yağışı almamış olarak görülüyor. Suların Sındırgı bölgesinde oldukça azaldığı; yaklaşık 20 kilometre ileride bulunan Hisaralan mevkiinde ise suyun hiç kalmadığı görüldü.

Çaygören kırsal mahalle muhtarı Muammer Tavşanoğlu, "Göle baktığınız zaman suyun ne kadar yükseklere çıktığını görebiliyorsunuz. Zaten kış ayları barajda su tutulması dolayısıyla azalma oluyordu ama bu sene normalin çok altına indiğini söyleyebilirim. Baraj normal seviyesinin çok daha altına çekildi, bunun sebebi ise kuraklık" şeklinde konuştu.

Suların tamamen çekildiği Hisaralan mevkiinde işletme sahibi olan Meryem Şahin ise yaşananların tamamen kuraklık ile alakalı olduğunu kaydetti. Şahin, "Buraya Çaygören Barajı diyorlar. Bu sene yağışlar olmadığından kurak geçiyor. Normalde burada su oluyor. Şimdi yok, millet de fasulye ekiyor, darı ekiyor. Normalde su olduğunda balık da oluyor. Biz de balıkçılık yapıyoruz. Bu sene su olmadığından fasulye ektik, onu da hastalık vurdu. Arada bir hayvanlar otluyor burada" dedi.

Kütahya'nın Simav ve Balıkesir'in Sındırgı ilçelerini birleştiren kara yolu kenarında bulunan Çaygören Barajı'nda bulunan tabela ise görenlerin ilgisini çekiyor. DSİ tarafından dikilen ve 'Göle girmek yasaktır' levhasının arkasındaki boş ve çorak arazi, kuraklığının en belirgin örneği olarak dikkatlerden kaçmıyor.  

Hüseyin Tokmak - Necip Karatuna

Etiketler: balıkesir, baraj, mera

 

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