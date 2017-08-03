Kuruyemişin atası kavurga

Yozgat Belediyesinin destekleri ile yıllık ortalama 100 ton ‘Çedeneli Kavurga’ üretimi yaptıklarını söyleyen Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, kavurganın kuruyemişlerin atası olduğunu belirterek, “Kavurga, Yozgat’ın önem verdiği yiyeceklerden bir tanesidir. Bir manada kavurgaya kuruyemişin atası demek de mümkün. İmkanların daha kısıtlı olduğu dönemlerde insanların biraz da eğlencelik olarak yediği bir kuruyemiş türüdür. Son birkaç yıldır bunun üretimini biraz daha artırdık. Daha önce evlerde yapılıyordu ama son zamanlarda unutulmaya yüz tutmuştu. İnsanlarımız bu lezzeti özlemişler. Bir manada da insanlarımız bu lezzetle birlikte geçmişe, maziye de dönüş yapıyor. Yaklaşık senede 100 ton civarı kavurga üretiyoruz ve bunu küçük paketler halinde satışa sunuyoruz. Büyükte ilgi görüyor” dedi.

TESCİLLENECEK

Arslan, kavurga için Türk Patent Enstitüsüne başvurduklarını da işaret ederek en kısa zamanda Yozgat’ın yöresel tatlarından Testi Kebabı, Çanak Peyniri, Parmak Çörek ve Tandır Kebabı’nda olduğu gibi kavurganın da Yozgat adına tescilleneceğini söyledi.

Belediye bünyesinde üretilen kavurgayı hazırlayan Serpil Yıldırım ise kavurganın hazırlanışını anlattı. Yıldırım, “Buğdayımız eleniyor eleme aşamasından sonra ekmek sacı üzerinde yağ ve tuz eşliğinde bulgur kavruluyor. Sarı şeklini aldıktan ocaktan alıyoruz. Daha sonra çedenede bulgur gibi aynı işlemden geçiyor. Kavrulduktan sonra buğday ve çedene ikisi birlikte birleştiriliyor ve kavurga hazır hale getiriliyor” şeklinde konuştu. Kavurganın Yozgat’a has kültürel bir kuruyemiş çeşidi olduğunu da söyleyen Yıldırım, kavurganın Yozgat’a gelen misafirlere ikram olarak sunulduğunu ve satışının yapıldığını dile getirdi.

Dört yıldır kavurga pişirdiğini söyleyen Güldane Çapraz ise eskiden kuruyemiş olarak kavurgayı tükettiklerini şimdilerde ise atalarından kalan bu değeri gençlere tattırmanın mutluluğunu yaşadıklarının altını çizdi.

Bahadır Muhlis Gökgül