Kuşadası anneanne ve torunu için ağlıyor

Kuşadası’na yasa boğan olay, Değirmendere Mahallesi’ndeki Sunset-3 villalarında meydana gelmişti. Sitede bekçilik ve bahçıvanlık yapan İbrahim Duman’ın 65 yaşında ve aynı zamanda işitme ve konuşma engeli olan kayınvalidesi Ayşe Zeyrek, 3 yaşındaki torunu Emin Furkan Duman’ı yanına alarak site içinde gezintiye çıktı. Anneanne ve torunu sitenin havuzunun kenarında yürürken bir anda dengelerini kaybederek havuza düştü. İşitme ve konuşma engelli olduğu için Ayşe Zeyrek’in sesini duyuramaması sonucu yaklaşık 20 dakika suda kaldıkları belirlenen nine ve torunu görenlerin haber vermesiyle sudan çıkarıldı. Olay yerine gelen ambulanslarla Ayşe Zeyrek ve torunu Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Zeyrek ve torunu hayata döndürülemedi. Ayşe Zeyrek ve torununun havuza düştüğü anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Boğularak hayatlarını kaybeden anneanne ve torununun cesetleri otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Anneanne ve torunu, otopsinin ardından memleketleri Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde toprağa verilecek.

Minik Furkan iki gün önce doğum gününü kutladı



Bu arada, anneanne ve torununun ölümü Kuşadası’nda ve aile çevresinde büyük üzüntüye neden oldu. 3 yaşındaki minik Emin Furkan Duman’ın 2 gün önce ailesiyle birlikte doğum günü kutlaması yaptığı ortaya çıktı. Olayın yaşanmasının ardından Duman ve Zeyrek ailelerinin evlerinde büyük acı yaşanıyor. Aile fertleri yaşananlar karşısında şok yaşadıklarını ve tarifi imkansız bir acı yaşadıklarını söylediler.

İsmail Dilşen - Zafer Hacısalihoğlu

